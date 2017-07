Le portefeuille, acquis auprès d’un fonds géré par Internos Global Investors, est composé de deux bâtiments logistiques standards de près de 30 000 m² chacun. Construits en 2005, les bâtiments répondent aux critères de classe A.

Le premier actif se situe en plein cœur de Distriport, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, l’une des plus importantes zones logistiques portuaires d’Europe. Le second actif est quant à lui établi au sein du parc d’activités Clésud de Miramas, plateforme stratégique reliée à la 2ième plus grande gare de triage de France. Tous deux sont idéalement implantés à proximité des principaux axes routiers Nord-Sud et Est-Ouest.

Le portefeuille affiche un taux d’occupation de 100% avec trois locataires de premier plan.

Dans cette transaction, réalisée par l’intermédiaire de BNP PARIBAS REAL ESTATE, AEW a été conseillée par l’étude Wargny-Katz et le vendeur par l’étude C&C Notaires.