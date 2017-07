AEW annonce l’acquisition, pour le compte du Fonds City Retail, de deux actifs de commerces prime en centre-ville de Dublin et de Milan, pour une valeur globale d’environ 39 millions d’euros. La stratégie du Fonds vise à construire un portefeuille de commerces prime, constitué d’actifs idéalement situés au cœur des principales villes européennes et générant des revenus réguliers. A ce jour, le Fonds détient 10 actifs localisés dans 7 marchés européens.

A Dublin, AEW a acquis une boutique en pied d’immeuble de 958 m², pour près de 20 millions d’euros. Il s’agit de la première acquisition du Fonds en Irlande. Situé au 42-43 Henry Street, l’une des deux principales rues piétonnes commerçantes de la capitale, l’actif est entièrement loué au groupe Arcadia pour son enseigne Evans. D’autres grandes marques comme Zara, H&M et Marks & Spencers sont déjà implantées à proximité.

A Milan, AEW a également acquis un actif commerce de 851 m², Via Torino 22, en plein cœur de la ville, pour un montant de 18,5 millions d’euros. L’immeuble est entièrement loué à l’enseigne japonaise Muji, qui s’y installera en septembre 2017. L’actif est situé dans l’une des principales artères commerçantes de Milan, à proximité de la Piazza Duomo et proche d’autres enseignes telles que Nike, Victoria’s Secret ou encore Mango.

Christina Ofschonka, Fund Executive du Fonds City Retail commente : « Ces récentes acquisitions pour City Retail marquent les premières transactions du Fonds tant à Milan, qu’en Irlande et permettent de poursuivre la stratégie de diversification géographique du Fonds. L’entrée sur ces nouveaux marchés démontre la capacité d’AEW à sourcer des opportunités attractives en Europe, et ce, notamment grâce à ses bureaux implantés localement. Après avoir dépassé l’objectif initial de 400 millions d’euros de levée de capitaux, nous réalisons un closing qui porte à 465 millions d’euros les engagements pour ce fonds, que nous déployons activement. Nous avons à ce titre un certain nombre d’opportunités d’investissement dans le pipeline qui vont nous permettre de poursuivre la croissance et la diversification du portefeuille de ce Fonds. »