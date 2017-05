La transaction a été réalisée avec IXOCON, promoteur immobilier majeur basé à Hambourg. La totalité de l’actif est pré-louée au groupe METRO dans le cadre d’un bail à long terme.

Une fois la construction achevée et la plateforme livrée au locataire en juin 2017, l’actif développera une surface totale de 49 500 m² d’entrepôts, idéalement situés sur l’autoroute A6. METRO en fera son hub stratégique de distribution pour couvrir le sud-ouest de l’Allemagne.

Cette acquisition, qui porte la présence de LOGISTIS en Allemagne à environ 220 000 m² d’actifs sous gestion à ce jour, renforce la relation existante entre le Fonds et le groupe METRO, grossiste de référence en Europe.

LOGISTIS détient actuellement plus de 2,5 millions de m² d’actifs logistiques prime et affiche un taux d’occupation d’environ 98%.

Rémy Vertupier, Fund Manager de LOGISTIS, déclare : « Grâce à ce projet de développement haut de gamme avec METRO et IXOCON, nous poursuivons le renforcement de notre positionnement sur le marché allemand, qui est l’un des axes de développement stratégique de LOGISTIS. Plus globalement, l’expansion de la plateforme LOGISTIS sur les marchés européens est en marche, avec pour objectif d’atteindre une taille cible de plus de 3 milliards d’euros. »

La plateforme LOGISTIS a été créée il y a 18 ans, faisant d’AEW l’un des premiers acteurs européens du conseil en investissement et en gestion d’actifs immobiliers à pénétrer le marché de la logistique. Depuis, AEW n’a eu de cesse de développer son track record et de surperformer les benchmarks du secteur. LOGISTIS vise à offrir à ses clients investisseurs un rendement attractif et stable, soutenu par un portefeuille comprenant environ 75 actifs logistiques existants de Classe A et 25 actifs en cours de développement, le tout réparti sur 40 sites en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en Italie et en Espagne, pour une valeur totale de près de 2,2 milliards d’euros.

AEW a été conseillée par Greenberg Traurig, Gleeds et Ambiente.