Christophe Murciani, 47 ans, est un spécialiste reconnu des financements en immobilier commercial, il a participé directement depuis 25 ans au sourcing et la structuration d’opérations importantes tant en France que dans de nombreux pays européens. De 1993 à 2008, il est en charge du financement de projets immobiliers en Europe successivement au sein de Société Générale, Natixis, puis de Citigroup, où il a la responsabilité de l’origination France, Benelux, et Italie. Il rejoint ensuite Tishman Speyer Properties pour diriger l’équipe de financements européens avant d’intégrer en 2011 la branche française de Cityhold un fonds de pension Suédois, où il origine l’immobilier physique « prime » pour la France. Depuis 2013, Christophe dirigeait le département Real Estate Debt Advisory de Jones Lang LaSalle Paris. Il rejoint ACOFI pour prendre la direction de l’équipe Fonds de prêts immobiliers. Christophe est titulaire du MBA de l’ESCP Europe.

Benjamin Debré, 40 ans, a une carrière de 15 ans en banque dans le secteur immobilier et en développement international. Après une première expérience sur le marché obligataire chez HSBC en 2003, il rejoint le département M&A immobilier de Lazard Frères. Il intègre ensuite Citigroup au sein de l’équipe des financements immobiliers structurés. Chez Oberthur Fiduciaire, il couvre à partir de 2011 une clientèle de banques centrales et d’entités publiques en Afrique, Amérique Latine et Asie. Benjamin occupe par la suite le poste de Senior advisor en charge de la levée de fonds auprès d’investisseurs internationaux, institutionnels et souverains chez Monument Capital Group. Il revient au financement immobilier en 2015 en qualité de Director Debt Advisory chez Jones Lang LaSalle France où il conseille les foncières, les institutionnels et les fonds d’investissement sur les financements immobiliers. Il rejoint en 2017 l’équipe Fonds de prêts immobiliers d’ACOFI Gestion.

Benjamin est diplômé de l’ESTP et titulaire d’un MBA de l’ESSEC.

« Nous sommes très heureux d’accueillir avec Christophe et Benjamin deux nouveaux professionnels expérimentés au sein de l’entreprise. La gestion de fonds de prêts immobiliers qui est un des quatre segments d’activités d’ACOFI, est appelée à connaître de nouveaux développements en vue de proposer aux investisseurs des solutions d’investissements innovantes et répondant aux standards les plus exigeants. » se félicite Thibault de Saint Priest, Président et Directeur général d’ACOFI Gestion.

Après avoir levé plus de 400 millions d’euros pour son quatrième fonds de prêts immobilier, ACOFI voit ses encours portés à près d’un milliard d’euros sur cette classe d’actifs.