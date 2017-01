2016 constitue pour Edmond de Rothschild Investment Partners une année de forte transformation et d’accélération de son développement. L’acquisition d’une nouvelle activité d’investissement dans la dette mezzanine avec ActoMezz (+400 M€ sous gestion) ajoute un quatrième pilier à Edmond de Rothschild Investment Partners. Couplé au succès de la levée de Cabestan Capital 2 à son hard cap de 170 M€ dans l’univers du Small Cap et au 1er closing du fonds Bio Discovery 5 à hauteur de 170 M€, Edmond de Rothschild Investment Partners consolide son rôle de référence dans le marché européen du financement des ETI/PME et dans le marché mondial du financement des biotechnologies.

Très actives en 2016, les équipes d’investissement ont déployé un peu plus de 200 M€ de capital et de dette mezzanine en finançant 16 nouveaux projets et en réinvestissant dans 22 sociétés de leur portefeuille.

L’accélération est également très soutenue sur le front des cessions avec plus de 270 M€ dégagés par les opérations de vente de sociétés du portefeuille des franchises.

Assise sur une forte diversification, Edmond de Rotschild Investment Partners bénéficie d’une taille critique. A l’issue de la campagne de levées 2016, la société gère plus de 1.6 Md d’€ avec l’implication de 55 collaborateurs dont 12 recrutements sur l’année. Avec l’arrivée de la franchise ActoMezz, Edmond de Rothschild Investment Partners est en mesure de proposer une offre diversifiée en Private Equity, permettant de répondre aux différents enjeux de développement des entrepreneurs et aux besoins des investisseurs institutionnels et privés qui cherchent des produits d’investissement stables et performants. Enfin, Edmond de Rothschild Investment Partners continue d’étendre son périmètre géographique d’investissement à partir de son marché historique français avec des prises de participation en Italie, Espagne, Suisse, Belgique, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Edmond de Rothschild Investment Partners est enfin très fière d’irriguer l’économie réelle des PME/ETI à travers son activité d’Entreprise d’Investissement ainsi que de contribuer à l’émergence de nouvelles innovations thérapeutiques pour les maladies humaines. Ces dernières années, 19 produits thérapeutiques ont été mis sur le marché par des entreprises soutenues par les fonds spécialisés d’Edmond de Rothschild Investment Partners, et actuellement, 55 produits thérapeutiques et dispositifs médicaux sont en cours d’évaluation.

Dans l’ensemble, les fonds gérés financent 94 sociétés européennes et américaines pour un chiffre d’affaires cumulé de plus de 6,4 Md d’€ et plus de 500 M€ d’EBITDA en 2016. Au-delà de la puissance économique que ces entreprises représentent dans de nombreux secteurs d’activité, ces groupes emploient aujourd’hui près de 26 000 salariés.

Pour Gilles Nobécourt et Antoine Le Bourgeois, Gérants d’Edmond de Rothschild Investment Partners : « l’année 2016 a été une année marquante pour les collaborateurs de la Société de gestion qui ont montré un engagement fort sur de nombreux fronts comme les levées de fonds et le développement des entreprises qu’ils accompagnent. Forte des nouveaux talents qui l’ont rejoint cette année et de la fidélité de ses équipes et de ses investisseurs, Edmond de Rothschild Investment Partners est armée pour continuer à croître dans les années à venir. »