Face à la complexité du dossier et à l’expression des intérêts divergents des différentes parties prenantes 123 Venture souhaite donner sa version des faits et apporter les précisions suivantes :

« Maranatha Gestion Hôtelière SAS, filiale du Groupe Maranatha, est un opérateur parmi d’autres des hôtels du portefeuille d’123Venture

Les fonds gérés ou conseillés par 123Venture investissent dans l’hôtellerie en France aux côtés d’opérateurs hôteliers dont ils accompagnent le développement en réalisant l’acquisition d’établissements (murs et fonds de commerce). 123 Venture n’a pas vocation à exploiter en direct les hôtels mais fait appel systématiquement à de très nombreux opérateurs. Ainsi Maranatha est un de ces gestionnaires pour seulement 11 des 120 hôtels aujourd’hui détenus par 123 Venture. Ces contrats de prestation de service peuvent être dénoncés ad notum et l’opérateur remplacé.

123 Venture, à travers ses différents fonds, a investi 25 millions d’euros dans 11 hôtels dont la gestion est assurée par l’opérateur Maranatha dans le cadre d’une prestation de service. Les sociétés affiliées au groupe Maranatha ne détiennent qu’une part minoritaire dans le capital de ces établissements et son contrat de prestation de service peut être révoqué à tout moment.

Par ailleurs, compte tenu de son mandat de Président, ou de Président du Conseil de Surveillance de ces établissements,123 Venture assure un contrôle rigoureux de la situation financière de ces 11 actifs gérés par Maranatha et dont les comptes ont été certifiés par les CAC. Au 31 aout 2017 ces 11 établissements n’ont pas de passif exigible étant à jour de leur dette d’exploitation et financières. Ils ne font pas l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et affichent à ce jour des résultats en phase avec nos attentes. »