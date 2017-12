BPI France complète ce tour de table par un financement de 235 000 euros, portant ainsi à plus d’1 million d’euros l’opération.

Cette augmentation de capital doit permettre à la société de poursuivre sa conquête des marchés Français et Européens, grâce à son offre, aujourd’hui sans concurrence directe.

Une solution différenciante et innovante tant pour les utilisateurs que pour les opticiens distributeurs.

123 IM participe, aux côtés de Bpifrance et d’autres investisseurs privés, à la levée de fonds de Magnys, jeune pousse lyonnaise fondée en 2014 par Denis Thoral, qui conçoit et développe des lunettes de lecture innovantes pour les personnes presbytes.

Ainsi, la société révolutionne le marché de l’optique avec le lancement d’une gamme de lunettes qui proposent un confort de vision efficace et immédiat. Ces lunettes sont disponibles exclusivement chez les opticiens, seuls habilités à proposer cette innovation sans ordonnance médicale. Grâce à un système breveté de réglage millimétrique, ils peuvent désormais ajuster les lunettes à l’écart pupillaire de leur client en quelques minutes seulement, garantissant ainsi un confort de vision jusque-là uniquement possible avec des lunettes de prescription. Le confort de vision obtenu est ainsi bien supérieur aux traditionnelles lunettes de lecture vendues dans les canaux non spécialisés en optique (pharmacies, boutiques de gares, concept stores,…).

« Magnys a été créée pour apporter une réponse rapide et efficace aux personnes atteintes de presbytie, à la recherche d’un produit différent et de meilleure qualité que les lunettes-loupes actuellement proposées. Nos paires de lunettes sont vendues sans ordonnance et permettent aux utilisateurs d’obtenir un vrai confort de vision avec un très bon rapport qualité/prix » précise Denis Thoral, Fondateur et Président de Magnys.

C’est suite à un constat personnel d’une réelle difficulté à se procurer facilement une paire de lunettes de qualité pour corriger la presbytie, que Denis Thoral, 47 ans, a lancé sur le marché en 2016, les lunettes Magnys, fruit d’une innovation brevetée, développée et industrialisée à 100% en France.

« Les premiers retours sur la solution apportée par Magnys sont extrêmement positifs, aussi bien de la part des utilisateurs que des opticiens » relève Denis Thoral.

En effet, pour les personnes presbytes, Magnys permet en premier lieu d’accéder sans prescription à un très bon confort de vision. Dans ce parcours, Magnys permet également de gagner du temps puisque le produit peut être acheté en quelques minutes seulement.

Les lunettes de la marque sont vendues exclusivement chez les opticiens qui peuvent ainsi redevenir des acteurs incontournables de ce segment grâce à une innovation qui apporte un fort bénéfice consommateur.

Une levée de fonds pour prolonger une bonne dynamique sur un marché en plein essor

Magnys, qui souhaite accélérer son développement commercial en France mais aussi en Europe, peut d’ores et déjà s’appuyer sur 200 points de vente en France (opticiens indépendant et enseignes nationales), ainsi que 70 points de vente en Italie et 5 en Suisse.

« A travers cette opération, nous accompagnons, aux côtés de Bpifrance et de plusieurs Business Angel, un véritable projet innovant et différenciant. En effet, Magnys n’a pour le moment pas de réel concurrent direct sur ce segment. Cette levée de fonds devrait donc permettre d’accélérer la bonne dynamique mise en place par Denis Thoral, notamment d’un point de vue commercial avec le recrutement de plusieurs commerciaux pour augmenter le nombre de points de vente » relève Marc Guittet, Directeur Associé chez 123 IM.

En France uniquement, on dénombre actuellement 22 millions de presbytes, soit près d’une personne sur trois et plus de 700 000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Cette population devrait atteindre 40% de la population française en 2020. De plus, d’ici 2030 et selon les estimations, près de 3 milliards de personnes dans le monde seront atteintes de presbytie, soit une augmentation d’environ 50% en moins de 20 ans.

« Le potentiel de croissance est donc aujourd’hui considérable. D’une part le marché est résilient car la presbytie est pour l’instant inéluctable. D’autre part, le marché est en pleine expansion en raison du vieillissement de la population, la presbytie frappant les individus de plus de 45 ans » ajoute Marc Guittet.