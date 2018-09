L’application NoMadPlay permet à tous les musiciens amateurs et professionnels de se substituer à un musicien dans un enregistrement live ou studio, grâce à l’intelligence artificielle. Cette solution repose en effet sur un algorithme innovant de séparation des différentes sources sonores d’un enregistrement acoustique. NoMadPlay permet ainsi une immersion au sein des meilleures formations classiques et contemporaines, en isolant ou en substituant un musicien au choix.

« Conçue pour les musiciens amateurs et professionnels ainsi que pour les amoureux de la musique, NoMadPlay propose une découverte vivante du répertoire et des interprètes, en lien avec une pratique musicale interactive, ludique et de grande qualité » explique Clothilde Chalot, P-­‐dg de NoMadMusic.

« L’application nous a convaincus parce qu’elle permet à tous les musiciens d’avoir le plaisir de pratiquer au sein de formations de très haut niveau. L’équipe de NoMadPlay offre une vraie démocratisation de la pratique instrumentale, notamment classique. L’ouverture prévue à l’international est également importante pour nous. » ajoute Karine Lignel, Directrice Générale de CM-­‐CIC Innovation.

NoMadPlay, qui sera lancée en novembre 2018 en partenariat avec Yamaha, comprendra de nombreuses fonctionnalités comme les partitions numériques ou le partage d’enregistrements, et ce, dans un environnement éditorialisé (indications historiques, présentation des musiciens, actualités...).

En proposant un large catalogue d’œuvres pédagogiques, de musique de chambre et de répertoire orchestral, accessible pour tous les niveaux, NoMadPlay a pour vocation d’enrichir la formation musicale, y compris au Conservatoire, et de permettre à chacun de jouer à plusieurs, partout et tout le temps.