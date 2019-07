La résidence se compose de 43 logements sociaux et comprend 52 places de stationnement. C’est la première fois que Koregraf vise un montant de collecte dépassant un million d’euros. Le ticket d’entrée est fixé à 2 000 euros.

Le rendement proposé aux souscripteurs s’élèvera à 10 % nets par an pour une période d’investissement contractuelle de 36 mois. Koregraf vise toutefois une restitution effective des fonds en 18 mois : la livraison du programme et l’horizon de remboursement pour les investisseurs sont estimés au 4ème trimestre 2020.

L’ensemble des logements est réservé en totalité par le principal bailleur social de l’île, la SHLMR (Société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion), qui fait partie du Groupe Action Logement.

La 2ème opération de Koregraf en Outre-mer

Après avoir co-financé La Résidence Makala située à Makala sur l’île de Mayotte pour 600.000 euros, la Chaloupe est la 2ème opération de Koregraf proposée dans un département d’Outre-mer. Le programme est une résidence de 20 logements locatifs sociaux et 23 logements locatifs très sociaux, répartis sur plusieurs villas, qui forment un ensemble de 8 bâtiments en R+1. Le projet propose également 52 places de stationnement.

Situé à Saint-Leu, sur la côte ouest, le programme est réalisé par le promoteur Geode Group, spécialisé dans les opérations de commerces, bureaux et logements sociaux avec succès à la Réunion et à Mayotte.

Par sa participation à la construction de logements sociaux neufs, Koregraf s’implique activement dans le développement d’un département en pleine croissance.

Un objectif de 16 millions d’euros pour l’année 2019

Koregraf totalise, pour son activité de crowdfunding immobilier, 49 projets d’investissement finalisés aux côtés de promoteurs immobiliers depuis 2014 pour un montant cumulé de plus de 16,7 millions d’euros. Sur ces 49 opérations, 19 ont déjà été remboursées pour un montant total de plus de 6,4 millions d’euros et des rendements annuels nets avant imposition compris entre 7 et 10 % [1], pour une durée moyenne d’investissement de 18 mois. Koregraf figure ainsi parmi les plateformes agréées affichant les taux de remboursement les plus élevés, avec 39 % de projets financés déjà remboursés.

Koregraf compte continuer à enregistrer une forte augmentation des volumes et des montants collectés au second semestre 2019, avec un objectif de 16 millions d’euros de collecte pour l’ensemble de l’année 2019 - contre 6,46 millions d’euros en 2018 (et une prévision de collecte de 4 millions d’euros dès l’été 2019). Au 20 juin 2019, Koregraf présentait des taux de retard de paiement, de défaut et de défaillance nuls selon les indicateurs de performance dressés par l’association des professionnels du crowdfunding, Financement Participatif France. Adoptés par Koregraf depuis le 1er novembre 2017, ces indicateurs permettent aux investisseurs un meilleur suivi de l’activité (montants, défauts, remboursements…).