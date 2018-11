Conférence Green Finance, Mardi 11 Décembre 2018, 17h - 20h au Palais Brongniart

_ Mardi 11 Décembre 2018, 17h - 20h sur Paris. Palais Brongniart Chez Finance Innovation

Finance Innovation reçoit Green Finance au Palais Brongniart, le Mardi 11 Décembre 2018 de17h à 20h. Cette conférence réunira Institutionnels, Asset Managers et BFI Partenaires.

Jean Pierre Costes, Président de l’Ircantec, ouvrira les débats. Plusieurs autres institutionnels et Asset Managers, à l’avant-garde de la finance verte, seront annoncés dans les prochains jours.

Au Programme :

Green Bonds : La révolution du financement vert - Volume, liquidité et perspectives du marché

Décarbonner les portefeuilles : Les défis du calcul de l’empreinte carbone

Facteurs ESG : Les indicateurs de risques et de performances dans le processus d’évaluation des actions. Expertises, méthodologies et bonnes pratiques.

Puis une partie networking, en fin de soirée

Cette conférence est ouverte uniquement aux CIO, Gérants, Analystes ESG de l’univers institutionnel ainsi qu’aux experts ESG des Asset Managers et BFI partenaires.

Nos dossiers d’inscriptions, invitations et la cérémonie de prix fin Q1 2019 arrivent très prochainement.