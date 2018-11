Si le rapprochement avec DOYOUSOFT a permis à OXATIS d’étendre son offre de services à la commercialisation digitale et l’accompagnement de la mutation numérique des entreprises, l’acquisition de la société allemande Channel Pilot Solutions sert notamment son ambition internationale : bâtir un leader européen du SaaS.

OXATIS avance ainsi dans sa stratégie de croissance et de rentabilité, qu’elle avait clairement exprimée lors de son introduction en bourse sur Euronext Growth en avril dernier.

Channel Pilot Solutions, spécialiste de l’optimisation des flux e-commerce (référencement des catalogues, analyse de performances, optimisation marketing), a déployé son activité sur les marchés allemands, autrichiens et suisses (400 clients), dispose de bureaux dans cinq pays différents et utilise l’intelligence artificielle au service d’un pricing dynamique. Une base de développement solide pour Oxatis, qui intégrera ces solutions dans sa plateforme, pour permettre à ses clients de lancer un site marchand à forte valeur ajoutée !

Dans le cadre de cette opération, OXATIS était conseillée par les cabinets Strata Partners et Warth & Klein Grant Thornthon. LAMY-LEXEL Avocats Associés, avec Vincent MEDAIL (associé) et Typhanie le GALL (avocat), a accompagné OXATIS sur les aspects de droit boursier et corporate de cette opération.