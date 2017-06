Le financement proposé par Dunasplus vise principalement les petites entreprises des régions dépourvues du Brésil. En effet, comme les banques commerciales ne prêtent pas aux PME, celles-ci n’ont souvent qu’un accès limité à des prêts abordables pour répondre à leurs besoins de fonds de roulement à court terme. Cette lacune de financement a été aggravée par les conditions économiques difficiles qui règnent depuis quelques années au Brésil.

Le modèle d’affaires qui a permis à Dunasplus d’ouvrir avec succès le marché des PME repose essentiellement sur la technologie. Effectivement, grâce à une plateforme numérique hautement automatisée, cette fintech est capable de traiter un grand nombre de petites transactions de façon économique. De la sorte, les PME obtiennent des fonds de roulement à court terme contre une cession de leurs créances ou affacturage.

Head of Equity Investments, Financial Institutions, chez responsAbility, Michael Fiebig a expliqué : « En dépit d’un contexte économique ardu, de nombreuses PME brésiliennes travaillent de manière très profitable, créant une demande de financement simple et équitable, tels que celui fourni par Dunasplus. Nous sommes ravis de soutenir cette entreprise dynamique au moment d’entamer sa prochaine étape de croissance. »