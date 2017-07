Un fonds climatique géré par responsAbility Investments AG a signé un accord de collaboration avec l’agence Energie, Climat et Technologie de l’ONU Environnement (PNUE). Les partenaires vont collaborer pour développer des données de base par pays. L’objectif est d’établir des normes de référence pour des technologies spécifiques en matière de politiques énergétiques et de financement en faveur de l’efficacité énergétique. Ce partenariat stratégique permettra à responsAbility de recevoir directement des informations précises sur le développement de politiques énergétiques durables, lesquelles stimulent la demande de produits verts financés par les institutions partenaires du fonds climatique.

L’agence Energie, Climat et Technologie de l’ONU Environnement (PNUE) fournit une assistance spécifique, afin d’aider les pays en développement à élaborer des politiques énergétiques durables. Le travail effectué par cette agence s’inscrit dans les plateformes d’accélération de l’efficacité énergétique faisant partie du programme « Energie durable pour tous » (Sustainable Energy for All) développé par les Nations Unies et la Banque mondiale. Ce programme comprend, p. ex., United for Efficiency (U4E), Global Fuel Economy Initiative (GFEI), District Energy in Cities Initiative, etc.

L’établissement de données de base pour des technologies spécifiques portant, entre autres, sur les véhicules, l’éclairage ou la climatisation sera effectuée par des consultants experts, soutenus par une unité d’assistance technique spécialisée. Cette unité est financée par des donateurs publics comprenant le Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (BMUB) et le Département britannique pour la Stratégie commerciale, énergétique et industrielle (BEIS).

ONU Environnement utilisera les informations récoltées sur les marchés pour prévoir l’impact des politiques en matière d’efficacité énergétique sur la consommation d’énergie d’un pays. Pour responsAbility, ces informations serviront à orienter les activités de financement du fonds climatique. En effet, en déterminant l’efficacité énergétique moyenne des installations en vente dans un pays, les données de base serviront de référence par rapport à laquelle les installations devront économiser au minimum 20% de l’énergie consommée pour pouvoir bénéficier d’un financement.

CEO chez responsAbility Investments, Rochus Mommartz a déclaré : « Cet accord représente une étape majeure pour responsAbility dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables dans les pays en développement. Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’une collaboration fructueuse avec ce nouveau partenaire clé dans les années à venir ! »

S’exprimant au nom d’ONU Environnement, Mark Radka, chef de l’agence Energie, Climat et Technologie, a expliqué : « De données fiables concernant les niveaux d’efficacité énergétique dans les pays en développement sont impératives pour mesurer l’impact concret des politiques énergétiques. Nous sommes ravis de cette collaboration avec un investisseur du secteur privé qui poursuit le même objectif, à savoir atténuer les conséquences du changement climatique mondial. »