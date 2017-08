pbb Deutsche Pfandbriefbank, banque spécialisée dans l’investissement public / leader européen dans le financement des investissements publics, a accordé un prêt long terme de 80 millions d’euros au Centre Hospitalier de Sambre Avesnois. Ce prêt permettra la construction d’un nouvel hôpital à Maubeuge. Maubeuge est situé dans les Hauts-de-France, région frontalière de la Belgique. Le contrat a été signé en mars 2017.

pbb dispose d’une solide expérience dans le développement de stratégies de financement dédiées aux établissements de santé, en particulier pour la reconstruction d’hôpitaux, la banque ayant notamment financé par le passé la reconstruction des hôpitaux de Belfort-Montbéliard et Metz-Thionville.

Le projet de Maubeuge, qui nécessite un financement total de 100 millions d’euros, débutera au second semestre 2017 et les travaux de construction devraient s’achever à la fin de l’année 2019. Afin de tenir compte des spécificités du projet et de donner un maximum de flexibilité au client, pbb a mis en place un prêt avec une phase de mobilisation des fonds de 3 ans.

Le Centre Hospitalier de Sambre Avesnois fait partie d’un ensemble que l’on appelle le « Groupement Hospitalier Territorial ». Cette collaboration entre établissements de santé a été pensée pour permettre de rationaliser et fiabiliser l’offre de soins à l’échelle d’un territoire en vue de faciliter l’accès à des soins de qualité pour tous les patients. Le nouvel établissement devra notamment prendre en charge les soins de courte durée, renforcer le service pédiatrique ainsi que la maternité, et développer le service oncologie, ce qui pourrait en augmenter l’attrait pour certains spécialistes.

Jean Christophe, responsable de l’activité de financement des investissements publics de pbb Deutsche Pfandbriefbank et Directeur Général de la succursale française, déclare :« pbb démontre une fois de plus son expertise dans le financement de la construction d’hôpitaux. Nous sommes fiers d’accompagner Maubeuge dans ce beau projet, qui contribuera à améliorer l’offre de soins dans la région. »