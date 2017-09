mieuxplacer.com annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros pour soutenir sa croissance. Fondée en avril 2016 par Guillaume-Olivier Doré, serial entrepreneur, fondateur notamment d’OTC Agregator, pour démocratiser l’accès aux produits d’épargne pour les particuliers, mieuxplacer.com est une plateforme d’épargne 100% digitale, complètement transparente.

« 75% des Français* souhaiteraient avoir le choix des projets que leur épargne permet de financer, loin du comportement jugé opaque des banques et assurances. Qui sait aujourd’hui comment son épargne est utilisée ? » constate Guillaume-Olivier DORÉ – CEO de mieuxplacer.com. « Les Français veulent reprendre la main sur leur épargne. Au cours de ma vie professionnelle, j’ai toujours essayé de démocratiser l’épargne : OTC Agregator gérait plus de 500 millions d’euros pour le compte de 55 000 entrepreneurs et particuliers. J’ai ainsi pû accompagner la croissance de plus de 200 projets entrepreneuriaux, allant de la startup à l’ETI. Avec mieuxplacer.com, nous souhaitons aller encore plus loin. Nos clients vont non seulement avoir accès à des conseils personnalisés grâce à notre outil d’intelligence augmentée mais également pouvoir enfin s’impliquer et choisir les projets financés par leur épargne ».

Avec pour objectif de démocratiser l’accès aux placements pour tous, les experts de mieuxplacer.com ont sélectionnés les produits les plus adaptés à tous les épargnants – plus de 80 – au sein d’une assurance vie. mieuxplacer.com propose également à ses clients l’accès à des fonds d’investissements de proximité permettant de soutenir des entreprises dans différentes régions comme la Corse, l’Outremer ou différents savoir-faire français comme la gastronomie, le tourisme, la santé, le luxe.

Installée à Bordeaux et Paris, mieuxplacer.com compte aujourd’hui 15 employés.

L’équipe continue de s’étoffer avec notamment la nomination de Sébastien CARRIOT, auparavant co-fondateur et ex Chief Technical Officer (CTO) chez AT Internet, au poste de Chief Innovation Officer (CIO).

Frédéric Biscay, anciennement Responsable des Partenariats chez PayPal, a également rejoint l’équipe de mieuxplacer.com en tant que Product Owner.

Entrepreneurs, experts de la gestion d’actif et personnalités du monde de la finance : mieuxplacer.com s’entoure d’experts de l’écosystème

Sur ces 2 millions d’euros de levée de fonds, 700 000 euros ont été apportés par la Bpi (sous forme de financement de l’innovation) et la région Nouvelle-Aquitaine et 1,3 millions d’euros par des Business Angels. Cette levée s’ajoute aux sommes investies par les fondateurs en 2016.

Parmi les Business Angels, on retrouve :

Des personnalités de la Tech française comme Damien Vincent – ex Directeur Général de Facebook France ; Yves Padrines – Directeur Général de Cisco Video Technologies France ; Julien Leroy – Fondateur de Advideum ; Bruno Marty – ex-Directeur Général Aspaway…

Des serial entrepreneurs comme Michel Larroche – Président de Mont Blanc – Materne ; Marc Sabatier – Président de Julhiet Sterwen…

Des experts de la gestion d’actif comme Oliver Lazar – Directeur Général d’Amplegest ; Philippe Bertin et Stéphan Catoire – Directeur Général et Président d’Equitis ; Etienne Mouthon et Yves Thomas – Elyseum…

Des personnalités du monde de la finance comme Frédéric Rombaut – membre du Conseil d’Administration de Apax Ventures ; Cisco Ventures ; Qualcomm Venture ; Pascal Boris – CEO de BNP Paribas UK…

Le conseil d’administration est un mélange de profils institutionnels et d’entrepreneurs du monde de la finance dans lequel on retrouve :

Anne Binder – Présidente de FinTouch ;

Anne-Laure Kiechel– Associée-Gérante de Rothschild ;

Pierre-Antoine Dusoulier – CEO et fondateur de iBanFirst ;

Philippe Bertin – Président EQUITIS Gestion ;

Et en tant que censeur Frédéric Rombaut – membre du Conseil d’Administration de Apax Ventures ; Cisco Ventures ; Qualcomm Venture.

« Aujourd’hui les consommateurs réclament la démocratisation du secteur financier. Ils souhaitent toujours plus de choix et de transparence et l’essor des nouvelles technologies accélère ce phénomène », confirme Anne Binder – Présidente de FinTouch. « La plateforme digitale mieuxplacer.com s’inscrit parfaitement dans cette tendance. A noter, le conseil d’administration compte autant de femmes que d’hommes, ce qui est aujourd’hui encore rare dans le monde de la finance ».