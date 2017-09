Rentable et auto-financée depuis son lancement en 2011, la start-up française, qui se positionne comme un facilitateur de déménagement, annonce une première levée de fonds de 1,8 million d’euros. Ce financement, auprès notamment du fonds d’investissement M Capital Partners, va donner une impulsion à son développement avec pour objectif de devenir un acteur incontournable du changement de domicile et de changer la perception du déménagement.

Présent à Paris IDF et dans 6 villes de France, i-Demenager a enregistré une croissance annuelle de +55% sur les 3 dernières années. La start-up qui compte actuellement 14 collaborateurs et qui s’appuie sur un réseau de 110 partenaires a réalisé 6500 déménagements en 2016.

L’investissement de 1,8 million d’euros va lui permettre d’accélérer son développement et de déployer sa solution à l’échelle nationale en élargissant son réseau de déménageurs professionnels. i-Demenager prévoit, en outre, de multiplier par 3 ses effectifs au cours de l’année 2018 et de continuer à innover en facilitant l’ensemble des démarches liées au déménagement.

« Depuis le lancement de i-Demenager, nous avons connu une forte croissance tout en étant rentables et en générant un niveau de satisfaction extrêmement élevé auprès de nos utilisateurs. Avec cette première levée de fonds de 1,8 million d’euros, nous avons pour ambition de devenir un acteur incontournable du changement de domicile en facilitant le déménagement des particuliers. » déclare Julien Bardet, cofondateur de i-Demenager.

« Sur le marché du déménagement, plusieurs services d’intermédiation existent déjà. Ce qui a motivé notre décision d’investir au capital d’I-Demenager, c’est avant tout la qualité de son équipe dirigeante et sa capacité d’exécution. Julien et Ludovic, les co-fondateurs, ont non seulement démontré leur capacité à générer de la croissance et de la rentabilité, mais également à mettre en place des process et une organisation capable d’absorber une forte montée en charge. La société est prête à accélérer et c’est pour le lui permettre que nous y investissons. » déclare Karim W. Oumoussa, Directeur d’Investissement chez M Capital Partners.