Eve Sleep, la startup à l’origine de l’iconique matelas aux bords jaunes, s’est donnée pour mission de réveiller l’Europe du côté des Bons Jours. Et c’est un Bon Jour pour eve Sleep ! En effet, la marque européenne de literie spécialisée dans la vente directe aux consommateurs via internet annonce aujourd’hui son introduction en bourse (*), ou IPO. Cet appel prend la forme d’un placement conditionnel de 34 587 411 nouvelles actions ordinaires de 0,1 pence chacune au prix de 101 pence par action auprès d’investisseurs institutionnels ou autres, en vue de générer un produit brut d’environ 35 M£.

La capitalisation boursière d’eve Sleep à l’admission à la cote du marché d’échanges publics AIM est de 140M£. eve Sleep annonce également une levée de fonds de 35 millions de livres (hors frais) qui sera affectée à la stratégie publicitaire et marketing d’eve Sleep et servira de fonds de roulement général pour soutenir et mettre en œuvre sa stratégie de croissance.

Lors de l’Admission, la Société aura 138 349 644 Actions Ordinaires en circulation. L’Admission et le commencement de la négociation des Actions Ordinaires sous le symbole boursier EVE sont prévus pour le 18 mai 2017 à 08H00. L’ISIN de la Société est le GB00BYWMFT51 et le SEDOL (code d’instrument UK/IRL) est BYWMFT5.

« Nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre dans la réalisation de notre vision : devenir la marque de literie européenne leader. La proposition directe et simplifiée que nous faisons aux consommateurs constitue une réelle innovation, sur un marché européen fragmenté qui devrait se chiffrer à l’horizon 2019 à environ 26 Md£. Les fonds que nous allons lever vont permettre la réalisation de notre stratégie de croissance, en nous permettant notamment de pénétrer davantage nos dix marchés existants et d’étendre notre gamme de produits », commente Jas Bagniewski, CEO d’eve Sleep.

« C’est une grande nouvelle pour eve Sleep, aussi bien en tant que groupe, qu’à l’échelle de chaque pays, et notamment pour la France. Cette opération va nous permettre de poursuivre le développement de notre marché », confie Charles Digby-Smith, responsable de eve Sleep France.

« eve a une stratégie de croissance très claire, une équipe dirigeante expérimentée et un modèle opérationnel flexible, autant d’atouts pour capitaliser sur notre dynamique. Nous tenons à remercier nos investisseurs actuels pour la constance de leur soutien et souhaitons la bienvenue à nos nouveaux actionnaires. Nous regardons l’avenir avec une réelle confiance et sommes déterminés à apporter une valeur durable à tous nos actionnaires », déclare Jas Bagniewski.

Le chiffre d’affaires d’eve Sleep est passé de 2,6 M£ à la fin de l’exercice 2015 (31 décembre) à 12,0 M£ à la fin de l’exercice 2016.

Depuis la fin de l’exercice 2016, eve Sleep maintient une dynamique conforme aux attentes de son conseil d’administration. Sur les trois premiers mois de l’exercice 2017, sa croissance a en effet suivi une trajectoire similaire à celle des années précédentes, avec des marges brutes restées constantes.

Le conseil d’administration prévoit que la très bonne performance globale d’eve sur les marchés européens se poursuivra, la marque eve continuant sa conquête du marché britannique et des marchés internationaux.

Les administrateurs considèrent que les principaux atouts de la Société peuvent se résumer comme suit :