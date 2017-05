ZENCAP Asset Management, société de gestion spécialisée en Dette Privée et filiale du Groupe OFI, a réalisé le premier closing de son deuxième fonds de dette immobilière. La stratégie ZENCAP DETTE IMMO 2 a recueilli, pour ce premier closing, 155 millions d’euros d’engagements de la part d’assureurs européens.

Un deuxième closing interviendra fin mai 2017, visant à porter les engagements au-delà de 250 millions d’euros.

Ce fonds de prêts à l’économie, destiné aux investisseurs professionnels [1], financera des projets immobiliers européens, en direct ou par l’intermédiaire d’entreprises spécialistes du secteur immobilier (sociétés foncières, promoteurs…). Le fonds ZENCAP DETTE IMMO 2 s’inscrit dans la continuité d’un premier fonds de dette immobilière lancé par ZENCAP Asset Management en 2013 et ayant achevé sa période d’investissement en 2016 après avoir réalisé vingt investissements.

L’objectif de rendement moyen du fonds est de 4,5 % net par an et découle de la capacité de ZENCAP Asset Management à trouver des opportunités de financement diversifiantes, tant par le niveau de quotité financée sur un bien que sur la taille des projets financés, le plus souvent « Mid Cap ». La concurrence sur ces segments est en effet plus faible, comme a pu l’observer la société de gestion dans le cadre du déploiement de son premier fonds de dette immobilière.

À l’issue du deuxième closing, et compte tenu des levées de fonds actuellement en cours, les encours de ZENCAP Asset Management devraient atteindre 1,6 milliard d’euros sous gestion et conseil, incluant 6 fonds de prêts à l’économie.