Yieldify, « la société d’expériences marketing », a annoncé avoir levé 6 millions de dollars lors de sa deuxième levée de fonds, mené par Binomial Ventures. Ce tour inclut la participation de John Giuliani, PDG de la société leader en marketing numérique Conversant, qui rejoint également Yieldify en tant que Président du conseil d’administration, et de Tom Singh, fondateur de la chaîne de prêt-à-porter New Look. Les investisseurs existants de Yieldify incluent également GV (anciennement Google Ventures), SoftBank Capital, Hoxton Ventures et Data Point Capital.

Lancée en 2013 et faisant partie du programme Future Fifty de Tech City UK, Yieldify permet à n’importe quel professionnel du marketing de générer avec facilité des expériences exceptionnelles qui engagent et permettent de fidéliser les clients grâce à la combinaison d’une technologie intelligente et simple et de services experts. La Plateforme de conversion Yieldify, lancée en février 2017 , a renforcé cette vision, plaçant la puissance de la technologie de Yieldify, qui a généré plus de 4,5 milliards d’interactions à ce jour, entre les mains du client.

Le lancement de cette plateforme, conjugué à l’investissement annoncé aujourd’hui, permet à Yieldify de continuer à se développer de manière significative sur le marché en plein essor de l’e-commerce, comptant parmi sa clientèle certainesdes marques des plus réputées, notamment Marks and Spencer, Domino’s Pizza, Omni Hotels et Anthropologie. Depuis sa création, Yieldify a enregistré un TCAC de 170 %.

En tant que nouveau Président du conseil d’administration de Yieldify, John Giuliani apporte plus de 30 ans d’expérience en création, développement et vente d’entreprises florissantes, y compris la vente de Conversant, société acquise par Alliance Data en 2014 pour la somme de 2,3 milliards de dollars. Ce dernier a également occupé le poste de PDG de Dotomi, une entreprise de médias numériques.

S’exprimant à propos de sa nomination, M. Giuliani a déclaré : « Le produit Yieldify et l’équipe derrière celui-ci sont en train de révolutionner l’espace de la technologie marketing. La reconnaissance qu’ils reçoivent de la part des clients avec lesquels ils travaillent et des investisseurs qu’ils attirent est largement méritée et distinguée. Cela promet d’être une aventure passionnante à laquelle je suis impatient de participer. »

Joe Medved, partenaire de SB Capital chez Lerer Hippeau Ventures et actuel investisseurs dans Yieldify, a ajouté : « Avec une nouvelle plateforme permettant de développer ses futurs produits, Yieldifyest désormais capable de faire figure de pionnier sur le marché du marketing digital. Nous avons observé ses progrès avec fierté et sommes ravis d’accueillir aujourd’hui John ainsi que les nouveaux investisseurs afin d’aider son équipe de direction à prendre les prochaines dispositions qui lui permettront de concrétiser sa vision. »

Jay Radia, président-directeur général et cofondateur de Yieldify, a commenté : « L’investissement d’aujourd’hui constitue un soutien fantastique de notre vision de la part de certains des acteurs les plus respectés du secteur. Yieldify s’est donnée pour mission de définir l’avenir du marketing et cette nouvelle levée de fonds garantira notre capacité à remplir cette mission avec rapidité et à grande échelle. Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir John au sein de notre équipe en tant que Président du conseil d’administration et exaltés à l’idée de voir ce que nous pourrons accomplir sous sa direction. »