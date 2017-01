YCAP Asset Management et FOURPOINTS IM annoncent leur volonté de se rapprocher. Cette opération prendrait la forme d’une reprise des activités de gestion de FOURPOINTS IM et permettrait à YCAP AM de gérer plus d’1.5 milliard d’euros d’actifs. Dans le même temps, le groupe YCAP envisage de prendre une participation dans FOURPOINTS Asset Management, société de gestion basée à New-York.

A cette occasion, Lionel Tangy-Malca, Président d’YCAP, déclare : « Comme souligné lors de notre 5ème anniversaire en mai 2016, YCAP a su démontrer dès sa première année, sa capacité à intégrer des équipes disposant d’expertises reconnues et d’un track record. Nous nous réjouissons aujourd’hui de la reprise des activités de FOURPOINTS IM qui répond à notre volonté de développer nos compétences sur la gestion actions. »

Béatrice Philippe, Présidente, et Michel Raud, Directeur Général de FOURPOINTS IM, déclarent : « Nous nous réjouissons que notre équipe rejoigne YCAP AM, société entrepreneuriale qui partage les mêmes valeurs de professionnalisme et d’éthique que nous. L’expertise d’YCAP AM en gestion du risque permettra d’améliorer le couple rendement-risque de nos portefeuilles. La complémentarité de nos classes d’actifs et de nos clientèles favorisera le développement du nouvel ensemble. Les clients de FOURPOINTS IM bénéficieront désormais de l’expertise développée par YCAP AM en matière de recherche et de gestion par le risque, mais également de solutions sur-mesure à destination des institutionnels. »

La réalisation de cette opération sera effective au cours du 1er trimestre 2017 sous réserve de l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et de la Securities and Exchange Commission (SEC).

A propos d’YCAP

Créé en 2010, YCAP est un groupe indépendant basé à Paris, Genève et Luxembourg reposant sur trois activités : la gestion, avec YCAP Asset Management sur deux pôles de gestion, Paris et Luxembourg, une plateforme dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine avec YCAP Partners en France et un pôle de recherche et de conseil Riskelia Consulting basé à Paris. YCAP, nom commercial qui regroupe l’ensemble des entités, emploie plus de 30 personnes pour un actif sous gestion de près de 1,2 milliard d’euros et plus de 300 millions d’euros en gestion conseillée au 31/12/2016.

A propos de FOURPOINTS

FOURPOINTS est un gérant d’actifs franco-américain fondé en 1931 par Raymond Philippe et basé à Paris et New-York. Il est spécialisé dans la gestion d’actions européennes et américaines. Cette gestion s’appuie sur une recherche propre visant une connaissance fondamentale des secteurs économiques et des sociétés. Les encours à Paris et à New-York s’élèvent à plus de 350 millions d’euros d’actifs sous gestion en date du 31/12/2016. L’équipe compte 11 personnes. Les clients de FOURPOINTS sont des investisseurs institutionnels, des family offices et des banques privées.