Créée à Paris en 2014 par Jérôme Lascombe et Raphaël Labbé, Wiztopic est l’éditeur SaaS de la solution logicielle de référence des communicants du secteur de la finance et des sociétés cotées. Wiztopic leur permet de gérer, référencer, diffuser par tous les canaux, notamment sociaux, et mesurer la performance de leurs informations, en conformité avec les contraintes de leur secteur.

Aux côtés de NewAlpha Asset Management interviennent aussi des business angels issus du secteur financier comme Pierre-Antoine Dusoulier (Saxo Bank, Ibanfirst), François Le Corno (3i), Gérard Augustin-Normand (Richelieu Finance) et Didier Rousseau (Weave).

« Notre ambition est d’être la page d’accueil et l’outil quotidien de tous les communicants de la finance en Europe et aux USA », indique Jérôme Lascombe, Président de Wiztopic. « Nous cherchions des investisseurs capables d’accélérer notre croissance dans le secteur financier et à l’international. NewAlpha Asset Management s’est rapidement imposé comme une évidence. »

« En signant avec les acteurs leaders de la banque, de l’assurance et de la gestion d’actifs, Wiztopic a déjà démontré des résultats impressionnants. Nous sommes heureux de contribuer au développement de la société » déclare Jonathan Cohen Sabban, Directeur de Participations chez NewAlpha Asset Management.

« Nous avons choisi dès le départ de concentrer nos efforts sur les clients les plus exigeants, ceux qui produisent des informations sensibles, contraintes ou réglementées », précise Raphaël Labbé, CEO de Wiztopic. « Nous aidons ces grandes entreprises internationales, pour la plupart cotées, à digitaliser la gestion et la distribution de leurs informations avec une approche axée sur la data. Le volume de contenus gérés par les utilisateurs de Wiztopic double chaque trimestre. »

« Wiztopic aide les grands acteurs de la finance et les sociétés cotées à transformer une fonction clé : la communication et la gestion de l’information corporate et financière » ajoute Lior Derhy, Managing Director en charge du Private Equity chez NewAlpha Asset Management.