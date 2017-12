Willis Towers Watson Securities, la branche Banque d’investissement de Willis Towers Watson, cabinet leader de conseil, de courtage et de solutions logicielles dans le monde, a annoncé la structuration et le placement de titres assurantiels (Insurance-linked securities ou ILS) à hauteur de 90 millions d’euros pour le compte de Covéa, premier groupe d’assurance IARD mutualiste français.

L’opération a été réalisée en collaboration avec Willis Re, le courtier en réassurance de Willis Towers Watson.

Hexagon Reinsurance DAC (« Hexagon »), qui a finalisé l’émission des titres le 15 décembre, fournit à Covéa une protection entièrement garantie de quatre ans contre le risque de tempête en France, au moyen d’une émission obligataire de deux tranches de 45 millions euros.

La couverture est offerte sous forme « aggregate », ce qui signifie que la garantie se déclenche lorsque le coût annuel cumulé des sinistres atteint un seuil déterminé. Ses conditions sont semblables à celles d’un contrat de réassurance classique pour une meilleure intégration dans le programme de réassurance des risques liés aux catastrophes naturelles du groupe.

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné Covéa dans sa toute première transaction impliquant des cat bonds. L’opération a suscité l’enthousiasme des investisseurs. Hexagon permet ainsi à Covéa de diversifier ses sources d’accès au marché de la réassurance, à un tarif compétitif. Il s’agit d’une transaction unique ; c’est en effet la première fois qu’un cat bond européen vient renforcer la capacité de gestion des risques d’un programme de réassurance traditionnel, et la première fois qu’une émission européenne prévoyant un mécanisme d’activation indemnitaire (seuil de déclenchement reposant sur les pertes subies) est réalisée sous forme aggregate », a déclaré Bill Dubinsky, directeur général ILS chez Willis Towers Watson Securities.

Alkis Tsimaratos, directeur général de Willis Re pour la région EMEA Sud et Ouest, confirme : « Nous sommes ravis des nombreuses retombées positives de cette opération. En plus de fournir à Covéa une nouvelle source de capital à l’appui de sa stratégie de réassurance, Hegaxon s’engage à ses côtés sur plusieurs années à des conditions avantageuses. Une stabilité bienvenue dans un marché de la réassurance traditionnelle difficile, marqué par les incertitudes tarifaires lors du renouvellement 2018. Cette transaction démontre également que les seuils de réassurance habituellement associés aux montages traditionnels en Europe intéressent aussi les investisseurs en obligations catastrophe. En combinant leur expertise pour prodiguer de précieux conseils à leur client sur la conception et l’exécution de sa stratégie de transfert de risques, Willis Re et Willis Towers Watson Securities ont fait une fois de plus la différence ».