Déjà implantée en Espagne où la société occupe une position dominante, Crowdcube entend s’appuyer sur le réseau européen de WeWork pour ouvrir des bureaux dans un premier temps à Paris et Amsterdam d’ici juin et juillet puis, puis à terme aux États-Unis et en Extrême-Orient.

Les projets d’extension de Crowdcube sont motivés par trois facteurs principaux : une demande accrue de start-ups européennes à la recherche de capitaux de croissance outre-Manche, un nombre croissant d’investisseurs européens passant par la plateforme et enfin la volonté des investisseurs britanniques de diversifier leur portefeuille à l’étranger.

Dans le cadre de ce partenariat, l’équipe de Crowdcube rencontrera chaque membre de WeWork qui en fera la demande afin de l’informer sur le financement participatif et les options disponibles. En outre, Crowdcube proposera des journées portes ouvertes, tandis que les entreprises de son Funded Club bénéficieront de tarifs préférentiels chez WeWork pour pouvoir accéder à des espaces de bureau, des services…tout en intégrant une communauté globale d’entrepreneurs, de créateurs avec qui ils pourront interagir.

WeWork compte déjà une communauté mondiale forte de 100 000 membres dans le monde entier, parmi lesquels bon nombre de start-ups et PME les plus dynamiques d’Europe. Les 390 000 membres de Crowdcube représentent pour leur part l’une des plus vastes communautés européennes d’investisseurs.

Benjamin Samuels, Directeur des ventes aux entreprise de WeWork pour l’Europe et Israël, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir Crowdcube parmi notre communauté, comme membre actif et dynamique qui va organiser une série d’événements et séminaires pour nos startups et scale-ups prometteuses sur différents sites. Il existe de nombreuses synergies entre nos deux sociétés : nous sommes l’un comme l’autre des pionniers et leaders dans notre domaine qui collaborons avec des entreprises très ambitieuses et des « créateurs”. Nous sommes également conscients de l’importance de bâtir de robustes écosystèmes pour permettre à ces entreprises de se développer et de prospérer. Nous souhaitons la bienvenue aux membres de Crowdcube et aux entreprises de son Funded Club au sein de notre communauté. »

Matt Cooper, Directeur commercial de Crowdcube, déclare : « Nous avons connu un début d’année historique avec pas moins de 23 millions de livres levés au profit d’entreprises rien qu’au cours du premier trimestre. Nous dénombrons déjà par ailleurs des dizaines de milliers d’investisseurs non britanniques qui ont injecté près de 25 M£ sur notre plateforme. Ce partenariat avec WeWork devrait nous permettre d’accélérer considérablement nos projets de croissance avec ses espaces implantés sur des sites de première importance et d’attirer les entreprises souhaitant collaborer avec nous et comprendre en quoi le financement participatif peut servir leurs ambitions. »

Crowdcube a déjà collaboré avec un certain nombre de membres de WeWork, levant au total près de 15 M£. La collecte de fonds la plus élevée à ce jour sur Crowdcube a atteint 4,5 M£, au bénéfice de 1Rebel (surnommé « King de Gym’s »).