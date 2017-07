Gestion de Patrimoine

WeShareBonds, plateforme de financements participatif agréée par l’AMF en tant que CIP (Conseiller en Investissement Participatif), annonce le lancement de son nouveau robot dénommé « WeBot© », à destination des investisseurs.

Véritable outil de diversification automatique, WeBot© leur permet de personnaliser rapidement et facilement leur stratégie d’investissement sur WeShareBonds : le montant total qu’ils souhaitent prêter, le montant mensuel investi, le type d’investissement (amortissable ou in fine), l’horizon de placement (entre 12 et 60 mois) et le taux d’intérêt des projets (entre 4 et 10%). Les coefficients de risques sont automatiquement ajustés et le taux d’intérêt modifiable, afin de déterminer le couple risque/rendement le plus adéquate.

WeBot© permet également à l’investisseur de vérifier si sa stratégie d’investissement lui permet de suffisamment diversifier son portefeuille, en appliquant via un algorithme ses critères à toutes les PME qui ont déjà été financées sur WeShareBonds.

Une fois le profil d’investissement finalisé, WeBot© livre instantanément à l’investisseur un aperçu de sa stratégie de diversification. Ensuite, si l’investisseur approuve, le robot investit automatiquement dans les PME sélectionnées par WeShareBonds.

« Nous sommes fiers de proposer à nos clients l’utilisation de ce robot nouvelle génération, piloté par notre équipe de développeurs. Un investisseur peut désormais optimiser le rendement de son portefeuille de façon simple et automatique et personnaliser ses prochains investissements en fonction de son profil. Notre objectif est de lui simplifier la tâche, tout en l’incitant à diversifier ses placements dans les projets que nous sélectionnons pour lui et qui correspondent à ses critères d’investissement », s’enthousiasme Cyril Tramon, Président et Fondateur de WeShareBonds.