Vulog, leader mondial des technologies de mobilité partagée, annonce une levée de fonds de 17,5 millions d’euros auprès de Frog Capital (Royaume-Uni), Inven Capital (République Tchèque), ainsi que de ses investisseurs historiques, le Fonds Ecotechnologies géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre des actions du Programme d’investissements d’avenir (PIA) confiées à l’ADEME, et ETF Partners (Royaume-Uni). Cette levée de fonds va permettre à la société d’accélérer son développement international et de renforcer son leadership sur ce marché en pleine croissance.

Vulog fournit une plateforme SaaS permettant à tout opérateur de mobilité, tels que des loueurs de véhicules, des constructeurs automobiles ou des start-ups, de lancer en quelques semaines des services innovants d’autopartage, que ce soit en free-floating, de station à station ou en boucle. La grande flexibilité de la solution Vulog permet à ses clients d’adapter le produit à leur besoin, et ce jusqu’à l’intégration de plusieurs typologies de services de mobilité dans une même application, et d’offrir ainsi une expérience utilisateur unique.

Vulog se positionne comme le meilleur partenaire des opérateurs grâce à :

un Back-End intuitif et performant permettant de gérer l’ensemble de ses services (gestion de la flotte de véhicules, des actions marketing et de la base clients) ;

la mise à disposition d’outils analytiques innovants permettant l’optimisation de la rentabilité des services ;

des applications mobiles en marque blanche proposant un parcours client simple et intuitif ;

une technologie embarquée offrant un accès aux véhicules partagés en seulement 2 clics.

La solution technologique de Vulog gère aujourd’hui plus de 10 millions de trajets d’autopartage par an et constitue le cœur technologique de services de mobilité majeurs, tels que Evo à Vancouver (plus gros opérateur indépendant d’Amérique du Nord avec 1250 véhicules), emov à Madrid (550 véhicules électriques opérés par PSA et Eysa avec plus de 120000 utilisateurs), GreenMobility à Copenhague (450 véhicules électriques), mais également de nombreux autres services en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Océanie.

En parallèle, Vulog travaille étroitement avec un certain nombre de constructeurs automobiles pour intégrer directement sa solution au sein des véhicules de nouvelle génération.

En plus de ses bureaux en France, Vulog est aujourd’hui présent à Toronto, Vancouver, et dès le mois de Septembre dans la Silicon Valley.

« Vulog a véritablement changé de dimension depuis notre investissement initial en 2015, confirmant son leadership en France comme à l’international et en accompagnant des clients prestigieux. Nous sommes très heureux d’accueillir à nos côtés des investisseurs internationaux de renom dans le cadre de ce nouveau tour de financement » expliquent Gilles Schang, Directeur Adjoint du Pôle Ecotechnologies, Ville de Demain & French Tech Accélération de Bpifrance Investissement, et Fabrice Bienfait, Associé chez ETF Partners.

« Cette nouvelle levée de fonds vient renforcer les ambitions de Vulog sur le marché de la mobilité partagée. Nous avons connu une croissance exceptionnelle ces 18 derniers mois et ce nouveau tour de financement va accélérer l’exécution des prochaines étapes de notre plan, notamment en Amérique du Nord » explique le CEO de Vulog Grégory Ducongé.

Avec cette nouvelle levée de fonds, Vulog va poursuivre son expansion internationale et renforcer significativement ses équipes dans les trois prochains mois. Des innovations importantes sont déjà planifiées pour continuer d’accompagner la révolution de la mobilité partagée à travers le monde. La société est également mobilisée sur le déploiement de projets majeurs dans les prochains mois en Europe, Amérique du Nord et Asie.

« Les millions de trajets réalisés chaque année à travers le monde via notre plateforme et l’expérience ainsi accumulée font aujourd’hui de Vulog un acteur incontournable de la révolution de la mobilité. Partenaire idéal pour tout nouvel opérateur souhaitant se lancer sur ce marché en pleine expansion, Vulog va continuer à déployer de nouveaux services de mobilité partout dans le monde, qui faciliteront nos déplacements quotidiens, réduirons la pollution dans nos villes et prépareront l’arrivée des véhicules autonomes » déclare Grégory Ducongé.

« Des changements profonds sont en cours dans l’industrie automobile. Fort de son positionnement de leader technologique, Vulog est idéalement positionné pour devenir un acteur stratégique majeur dans cette phase d’expansion. Nous sommes ravis de pouvoir supporter Grégory et ses équipes dans cette belle aventure » explique Mike Reid, Managing Partner de Frog Capital.

« Grâce à une équipe expérimentée, une position de leader sur le marché avec une solution très innovante, Vulog est au cœur de la transformation de l’industrie de la mobilité. La solution de Vulog favorise fortement la mobilité électrique et l’infrastructure de recharge requise qui l’entoure. Cela s’intègre parfaitement dans notre portefeuille d’investissements », conclut Ivo Němejc, directeur d’investissement chez Inven Capital.