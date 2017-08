Les flux de la semaine dernière >>> High Grade (HG) : + 3,7 milliards de dollars / High Yield (HY :) - 1,3 milliard de dollars / Actions : + 1,3 milliard de dollars

Les plus forts flux de souscription dans les fonds IG moyen et long terme

Avec des niveaux de volatilité restant à des niveaux faibles et une incertitude contenue, les investisseurs ont recherché du rendement. Les flux dans les fonds IG moyen et long terme atteignent un record. Les flux sur les actions sont restées forts ; de même que pour la dette EM (marchés émergents). En ce qui concerne le HY, nous notons que les flux négatifs de la semaine dernière ont été fortement exagérés, principalement expliqués par un seul fonds.

Au cours de la dernière semaine ...

Les fonds HG ont enregistré une nouvelle semaine de flux positifs, la 28ème d’affilée. Le dernier flux a été le plus élevé de ces huit dernières semaines. Plus les flux sont forts, plus le spread se resserre (cf graphique 1). Les flux sur les fonds HY sont restés négatifs pour la sixième semaine consécutive. En ce qui concerne la répartition des flux de la semaine dernière, elle concerne principalement les fonds européens, en raison d’une forte sortie sur un fonds. Les fonds globaux mais aussi ceux spécialisés sur les États-Unis ont également connus des sorties, mais dans une moindre mesure.

Les flux concernant les fonds investis sur les emprunts d’Etat ont été positifs pour la deuxième semaine. Dans l’ensemble, les fonds obligataires ont enregistré leur vingtième semaine consécutive de flux positifs ; le plus important en huit semaines.

Les flux sur les fonds actions européennes ont également connu un flux positif, le quatrième d’affilée. La classe d’actifs a déjà enregistré plus de 30 milliards de dollars d’entrées de capitaux depuis le début de l’année, ce qui change beaucoup de la tendance de l’an dernier, où cette classe d’actifs avait subi près de 100 milliards de dollars de sorties.

Graphique 1 : Flux hebdomadaires cumulés vers le IG (% des encours) vs spreads

Source : BofA Merrill Lynch Global Research, EPFR Global.

Les fonds de dette EM ont continué à enregistrer les flux positifs pour la 27ème semaine consécutive, pour un montant le plus important en six semaines. Les fonds matières premières ont enregistré leur deuxième semaine consécutive de flux positifs d’affilée, bien que marginal.

Du côté de la duration, les flux ont été importants - le plus important jamais connu – sur la partie moyen terme de la courbe. Les fonds IG court terme ont enregistré leur 33ème flux positif ; cependant, le rythme des entrées de capitaux s’est affaibli à son plus bas niveau en six semaines. Les flux dans les fonds moyen terme sont restés positifs pour la 19ème semaine consécutive. Enfin, ceux concernant les fonds IG long terme sont devenus positifs pour la première fois en quatre semaines. Les flux de la semaine dernière sur la partie éloignée de la courbe ont été les plus importants en 18 semaines.