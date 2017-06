Vincent Marioni va prendre la responsabilité de la Gestion Crédit Europe d’Allianz Global Investors le 1er septembre prochain. Il succèdera à Alexandre Caminade, qui a décidé de poursuivre sa carrière à l’extérieur du Groupe. Vincent Marioni reportera à Franck Dixmier, Directeur des gestions obligataires d’AllianzGI. La philosophie et le processus d’investissement de la gestion Crédit Europe demeurent inchangés.

Vincent Marioni a rejoint AllianzGI en 2014 en tant que Gérant Crédit High Yield et possède une expérience de près de 20 ans dans l’analyse et la gestion Crédit.

Franck Dixmier, Directeur des gestions obligataires, déclare : « Nous sommes très reconnaissants à Alexandre Caminade pour sa contribution significative à l’entreprise et les performances que lui-même et son équipe ont apportées à nos clients au cours de ses 12 ans chez AllianzGI. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. Avec la nomination de Vincent Marioni, qui bénéficie d’une solide expérience dans la gestion Crédit et travaille aux côtés d’Alexandre Caminade depuis 3 ans, nous sommes assurés que la transition s’effectuera dans les meilleures conditions. »

Vincent Marioni, 43 ans, débute sa carrière en 1998 en tant qu’analyste Crédit chez CDC Marchés. En 2002, il rejoint Sogeposte en qualité de gérant/analyste Crédit. Il est ensuite gérant Total Return Crédit à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne à partir de 2005. Fin 2009, il rejoint Natixis Asset Management où il était Gérant de la gamme High Yield avant d’intégrer Allianz Global Investors en 2014 en tant que Gérant High Yield.

Vincent Marioni est titulaire d’un diplôme de troisième cycle « Financement, Trésorerie et Gestion des risques » de l’Ecole supérieure de commerce (ESC) de Lille. Il est membre titulaire de la Société française d’analyse financière (SFAF) et diplômé du Centre de formation d’analyse financière.