Il succède ainsi à François de Lacoste Lareymondie, parti à la retraite après deux mandats au FGDR et au terme d’un parcours exemplaire dans la Marine Nationale, au Conseil d’Etat puis au sein du groupe bancaire CIC. Sa contribution au FGDR a été considérable, en particulier sur le cadrage législatif et réglementaire de ses activités et sur le déploiement opérationnel des outils d’indemnisation.

Vincent Gros a mené l’essentiel de sa carrière au sein du secteur bancaire en France, au Japon et aux Etats-Unis, à la Société Générale, chez Euroclear France puis LCH.Clearnet SA. Ces dernières années, il a été Secrétaire général du Groupe BRED, membre du comité exécutif.

Thierry Dissaux, président du directoire du FGDR, se félicite de son arrivée : « C’est avec enthousiasme que nous accueillons Vincent Gros. Sa solide expérience des sujets de gouvernance, de la gestion des risques et des relations avec les autorités nous sera précieuse dans la poursuite de la mission qui nous incombe. »

Le Directoire assure conjointement la gestion du FGDR que Thierry Dissaux représente à l’étranger en tant que Président de l’EFDI, forum européen des assureurs-dépôts et Vincent Gros au sein de l’IADI, association internationale des assureurs-dépôts.