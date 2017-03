Vilmorin & Cie vient de réaliser avec succès un placement privé de type « Schuldschein » (placement privé de droit allemand), d’un montant total de 100 millions d’euros. Celui-ci se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable.

Cette opération, d’un montant initialement prévu de 75 millions d’euros, a été très largement sursouscrite (x3,4) et portée à 100 millions d’euros, afin de répondre à la forte demande des investisseurs. Elle a été allouée à des investisseurs diversifiés, majoritairement européens et asiatiques.

Vilmorin & Cie confirme ainsi sa stratégie de désintermédiation et poursuit l’optimisation de ses ressources financières, après le succès de son émission obligataire publique de 450 millions d’euros - réalisée en 2014 et complétée par un tap en 2015 - et de son « Schuldschein » inaugural réalisé en 2013.