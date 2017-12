En ce sens cette initiative consacre le rôle clé dévolu à l’analyse des facteurs de risques et de durabilité pour une prise en compte accrue de leurs impacts tant sur les émetteurs que sur les investissements. Elle donne un signal fort en faveur du développement d’une finance durable responsable en France et en Europe.

En tant qu’agence de notation nous accueillons cette initiative avec la conscience d’une responsabilité nouvelle à l’égard des émetteurs comme des investisseurs.

Fort de son expérience, de ses partis pris d’indépendance et de qualité de sa recherche, du professionnalisme de ses équipes, et de ses relations avec les entreprises comme avec les investisseurs, Vigeo Eiris entend relever le défi de la notation extra-financière du futur et agira en partenaire moteur de cette évolution en Europe et à l’international.