InfraRed Capital Partners ("InfraRed") et Générale Continentale Investissements (GCI) ont cédé l’Immeuble Greenelle à Amundi Immobilier, pour le compte de SCPIs.

L’immeuble Greenelle est idéalement situé dans le 15e arrondissement de Paris, entre la Tour Eiffel et le Pont Mirabeau, et à proximité du centre commercial Beaugrenelle. Il développe une surface de 14 225 m² et possède 183 emplacements de stationnement.

L’immeuble a été entièrement restructuré suite au départ de Hachette Livre en Avril 2015. Il bénéficie des dernières certifications HQE, BBC et BREEAM.

En novembre 2016, avant la livraison des travaux, un bail de 9 ans ferme a été conclu avec la société Imerys portant sur 9 000 m².

Cedric Vallin, responsable des investissements immobiliers en France chez InfraRed commente : « La performance locative et de vente valide notre stratégie sur le marché francilien. En misant sur un secteur en plein essor et en implémentant un vaste programme de repositionnement, nous avons créé un produit Core et optimisé la valeur de l’actif pour nos investisseurs. »

Raphael Raingold, directeur des investissements chez GCI, commente : « Nous nous réjouissons du succès de l’opération Greenelle. La mise en place d’un programme de restructuration conséquent a permis de transformer l’actif et de répondre aux besoins actuels des utilisateurs, tout en participant au dynamisme et au renouveau du Front de Seine. »

Le vendeur a été conseillé par Gide, l’Etude Wargny Katz et le cabinet Racine.

L’acquéreur a été conseillé par DLA Piper et l’Etude Thibierge.

L’opération de vente a été intermédiée par le département investissement de Strategies and Corp.