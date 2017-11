Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, a bouclé avec succès sa huitième levée de fonds en récoltant 978 974,00 € pour le compte du groupe Egide. Ce dernier est un groupe d’envergure internationale qui conçoit, produit et vend des composants d’encapsulation hermétique (boîtiers) servant à la protection et à l’interconnexion de plusieurs types de systèmes électroniques soumis à des conditions exigeantes dans les secteurs militaires, spatial, des télécommunications et de l’industrie.

Le placement a pris la forme d’une émission obligataire simple, qui fait ressortir un taux de rendement annuel de 7 %, en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’un risque de non liquidité, et sera remboursé mensuellement (intérêts et principal) sur une durée de 48 mois. Ainsi, pour 1 000 € investis, le souscripteur percevra 23,95 € bruts par mois.

Avec ce 8ème dossier, Vatel Direct a levé au total sur les 11 derniers mois près de 5,3 M€ auprès de 200 souscripteurs, se plaçant ainsi à la cinquième place des principaux acteurs français du crowdlending en termes de montants collectés en 2017.