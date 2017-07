Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, a bouclé avec succès sa sixième offre obligataire en récoltant 803 120 € pour le compte de Doge Invest, la holding animatrice de REALITES, un groupe intégré de services immobiliers coté en bourse. Elle intervient aussi bien sur le montage et le développement foncier, que sur la maîtrise d’œuvre et la commercialisation de projets immobiliers sur le Grand Ouest de la France et à Paris.

Le placement a pris la forme d’une émission obligataire, qui fait ressortir un taux de rendement annuel de 6,5 %, en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’un risque de non liquidité, et sera remboursée mensuellement (intérêts et principal) sur une durée de 60 mois. Ainsi, pour 1 000 € investis, le souscripteur percevra 19,57 € par mois.

Avec ce 6ème dossier, Vatel Direct a levé au total sur les 9 derniers mois près de 4 M€ auprès de 150 souscripteurs et s’affirme comme un des acteurs leaders du crowdlending en France.