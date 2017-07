Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce un investissement de 3 M€ dans la société « Les Villas » au travers de ses FIP Corse qui vont servir à l’achat des murs et du fonds de commerce des 25 logements que compose la résidence de tourisme. Implantée près de Porto-Vecchio, cette résidence de vacances offre un cadre d’exception sur la côte sud-est de la Corse.

Située sur la commune de Lecci, la résidence "Les Villas" est à 1km des plages de sable blanc de Saint Cyprien et Cala Rossa, toutes 2 classées parmi les plus belles plages de la Corse. Sa proximité avec l’aéroport de Figari (35mn) et du centre-ville de Porto Vecchio (7 km) en fait une des résidences vacances les mieux situées de la région. Construit en 2011, ce complexe comporte 25 unités, appartements ou villas, de type T2 ou T3, avec une terrasse privée et arborée et accueille des vacanciers dix mois sur douze. Les trois piscines, dont une chauffée, petit bain pour les enfants et accès sécurisé par barrières, sont un vrai plus pour l’établissement. Tous les logements sont équipés et offrent de belles prestations.

Vatel Capital, l’un des principaux investisseurs dans l’économie corse

Pour mémoire, Le FIP Corse Kallisté Capital n°9 reste ouvert aux souscriptions jusqu’au 31 aout 2017 pour une réduction de 38 % d’impôt en contrepartie d’un blocage de 10 ans maximum et d’un risque de perte en capital.

L’équipe de Vatel Capital, pionnière des FIP corses, s’intéresse à un large panel d’activités, en particulier dans les secteurs de la santé/dépendance, des énergies renouvelables, du tourisme, des services aux entreprises et de l’agroalimentaire. Au total, depuis 2008, les FIP corses gérés par Vatel Capital ont investi dans près de 70 PME corses.