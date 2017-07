Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce un investissement de 2 M€ dans la société « Pianelli Frères », au travers de ses FIP Corse, pour financer la rénovation complète du restaurant et des chambres historiques de l’hôtel.

Situé sur les hauteurs de Propriano (entre Bonifacio, Ajaccio et les Aiguilles de Bavella), au cœur d’un parc arboré de 2 hectares, l’établissement comprend 45 chambres et un restaurant avec terrasse en bord de piscine.

Propriété familiale depuis 1903, le domaine s’étendait alors sur 18 hectares. On y cultivait le blé et l’orge jusque dans les années 50 date à laquelle vient s’ajouter l’activité de « ranch » (excursions à cheval au départ du domaine). Dans les années 70, François et Marie-Antoinette Pianelli créent une petite structure hôtelière alors composée de 19 chambres. En 2007 Frédéric et Jean-Francois Pianelli décident de reprendre la gestion de l’hôtel afin de pérenniser l’héritage familial et faire entrer l’établissement dans une nouvelle ère.

Vatel Capital accompagne depuis 2012 les frères Pianelli au travers des FIP Kallisté Capital, dans le financement des travaux d’extension, de rénovation et d’amélioration du domaine. L’ensemble de ces investissements ont porté leurs fruits avec une forte accélération du chiffre d’affaires, une « Attestation d’Excellence » sur le site Tripadvisor et le passage prochain de l’hôtel en 4*.