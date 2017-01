Fondée en 1999 à Cologne (Allemagne), People Interactive est une agence de création digitale, reconnue et primée en Allemagne, employant 80 collaborateurs et réalisant environ 10 M€ de chiffre d’affaires. People Interactive accompagne de grandes sociétés allemandes, parmi lesquelles Lufthansa, Deutsche Telekom, TUI, Gothaer Insurance ou Miele, dans la mise en œuvre de leurs stratégies digitales, notamment à travers la conception d’expériences numériques innovantes pour les clients de ces grandes marques.

Avec cette nouvelle acquisition, Valtech renforce son expertise en matière de créativité, de design et d’expérience client.

Avec désormais plus de 300 collaborateurs basés à Düsseldorf, Munich, Francfort et Cologne, Valtech affirme ainsi sa position d’agence digitale de 1er plan en Allemagne, et élargit son expertise sectorielle dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et des télécommunications.

People Interactive sera consolidé dans les comptes de Valtech à compter du 1er février 2017.

Les conséquences financières de cette acquisition ont été prises en compte dans les éléments d’appréciation du prix figurant dans le projet de note d’information de SiegCo, déposé le 3 janvier 2017 auprès de l’Autorité des marchés financiers, et dans le rapport de l’expert indépendant reproduit in extenso dans le projet de note en réponse de Valtech, déposé le 10 janvier 2017 auprès de l’Autorité des marchés financiers, relatifs au projet d’offre publique d’achat simplifiée initiée par SiegCo.