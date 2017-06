Basée à Paris, elle travaillera sous la responsabilité de François Wohrer, directeur général de Degroof Petercam France. Elle rejoint le Comité Exécutif et le Comité de Direction de la Banque à Paris.

Valérie Spies débute sa carrière en 2000 en tant que gérante de portefeuille au CCF (devenu HSBC depuis). En 2006, elle rejoint Banque Privée 1818 en tant que directeur au sein du département gestion de fortune. Pendant 7 ans, elle a développé et conseillé une clientèle UHNWI et d‘institutionnels en direct et avec le soutien de Natixis. Tout en participant à la mise en place de la stratégie d’investissement sur-mesure en France et en Europe pour les grands clients, elle a également participé à la réflexion et œuvré à la création du Family office de Banque 1818.

En 2013, elle est nommée responsable du développement commercial clientèle directe de Banque Privée 1818. Elle a alors encadré une équipe de banquiers privés en charge de grands clients entrepreneurs fortunés et investisseurs institutionnels tels que les associations et les fondations.

Après un DEUG d’Economie et Gestion de l’université de Lille 1 (1997), Valérie Spies obtient une maîtrise en Économie d’Entreprise de l’université des sciences et technologies de Lille (1999). En 2000, elle parachève sa formation par l’obtention d’un Master en Finance et Gestion de Patrimoine de l’ESC Lille.

A l’occasion de ce recrutement, François Wohrer, Directeur Général de Degroof Petercam France a déclaré : "Je suis convaincu que l’arrivée de Valérie Spies, une professionnelle dynamique et reconnue, apportera aux activités de Wealth Management de Degroof Petercam France une impulsion nouvelle. Ce recrutement nous permettra de consolider le positionnement de Degroof Petercam en France sur le métier Wealth Management tout en continuant à enrichir l’offre commerciale et la qualité du conseil à destination de nos clients fortunés."