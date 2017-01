Les tribunaux français (le 23 décembre 2016) et américain (le 30 décembre 2016) ont en effet retenu l’offre de FIGARO CLASSIFIEDS pour la reprise des activités de VIADEO, placé en redressement judiciaire le 29 novembre dernier.

FIGARO CLASSIFIEDS est une filiale du GROUPE FIGARO CCM BENCHMARK, 4ème acteur de l’Internet français, touchant tous les mois sur l’ensemble de ses sites 1 internaute français sur 2. Le GROUPE FIGARO CCM BENCHMARK est ainsi reconnu pour son expertise numérique et sa puissance en matière de contenu, d’audience, de SEO, de publicité digitale, de data et d’e-commerce.

FIGARO CLASSIFIEDS est le numéro 1 de l’emploi sur Internet en France, avec un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros sur cette activité et 25% de part de marché. Né de la fusion il y a 10 ans des startups CADREMPLOI et KELJOB, FIGARO CLASSIFIEDS a développé une expertise reconnue dans le recrutement et le digital.

VIADEO reste une marque emblématique de la « French Tech » et possède de nombreux atouts : 11 millions de membres, une audience de 4,4 millions de visiteurs uniques mensuels (source MNR septembre 2016) et de précieux talents. FIGARO CLASSIFIEDS reprend à ce titre 78 salariés et 20 stagiaires/alternants de VIADEO.

L’acquisition des activités de VIADEO permet de renforcer et de diversifier la stratégie « multimarques » de FIGARO CLASSIFIEDS par l’intégration d’un réseau social professionnel à son offre « carrière » existante. Convaincu depuis de nombreuses années par la complémentarité entre les job boards et les réseaux sociaux professionnels, FIGARO CLASSIFIEDS a l’intention de conserver la marque VIADEO et de développer le réseau social professionnel en le recentrant sur la gestion de carrière (emploi et formation) et en l’ancrant sur le territoire français (national et régional).

De nombreuses synergies vont être mises en place entre VIADEO, FIGARO CLASSIFIEDS et le GROUPE FIGARO CCM BENCHMARK :

Des synergies « produits » pour améliorer l’expérience utilisateur des membres de VIADEO, tout en leur faisant bénéficier de plus d’opportunités professionnelles et de visibilité auprès des recruteurs ;

Des synergies « commerciales » pour mieux accompagner les 15 000 recruteurs clients de FIGARO CLASSIFIEDS et de VIADEO dans le sourcing des meilleurs profils ;

Des mutualisations au niveau « corporate », afin d’intégrer dans les meilleures conditions les 98 collaborateurs repris de VIADEO au sein de FIGARO CLASSIFIEDS.

La reprise des activités de VIADEO permet ainsi à FIGARO CLASSIFIEDS de consolider son leadership sur le marché de l’Emploi sur Internet avec l’offre la plus puissante et la plus complète en France.

« Nous sommes fiers d’accueillir VIADEO et 98 de ses collaborateurs au sein de FIGARO CLASSIFIEDS. La forte complémentarité et les synergies prévues entre nos activités vont renforcer notre leadership sur le marché de l’Emploi sur Internet. C’est en effet un marché très concurrentiel et exposé à la pression permanente de géants américains et internationaux. Seules une parfaite connaissance de ce secteur et la confiance des professionnels du recrutement peuvent permettre à un acteur français de se différencier et de rivaliser. C’est la raison du succès de FIGARO CLASSIFIEDS, qui n’a eu de cesse d’évoluer depuis des années pour rester le leader de ce marché. C’est également l’avenir de VIADEO, qui doit être LE réseau social professionnel made in France », conclut Thibaut Gemignani, Directeur Général de FIGARO CLASSIFIEDS.