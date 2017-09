Emergence, le fonds d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent la sélection de VIA AM [1], premier investissement réalisé par le compartiment Emergence Actions II lancé en juin 2017 avec un objectif de 300 millions d’euros.

Emergence Actions II apporte 50 millions d’euros au fonds VIA Smart Equity Europe [2], soit le plus important investissement réalisé par Emergence depuis sa création en 2012. Lancé en mars 2016, le fonds VIA Smart Equity a pour objectif de réaliser une performance long terme supérieure au MSCI Europe dividendes nets réinvestis, avec un profil de risque similaire.

Cet apport permet au fonds VIA Smart Equity Europe d’une part de dépasser le seuil des 150 millions d’euros et d’atteindre ainsi une taille critique pour renforcer sa présence auprès des investisseurs internationaux, et d’autre part de bénéficier du label Emergence décerné par le Comité d’Investissement de la SICAV composé des plus grands investisseurs institutionnels français.

VIA AM a développé des stratégies de gestion actions et de performance absolue systématiques fondées sur une technologie propriétaire qui analyse de manière systématique les informations économiques et comptables de 3 000 sociétés cotées dans le monde (dont 600 en Europe).

Cette approche permet une analyse financière particulièrement objective et facilite les comparaisons entre sociétés.

En effet, cette « comptabilité économique » apporte, en amont de toute sélection et pour un univers très large, une meilleure analyse de la rentabilité et de l’évaluation des sociétés. Cette normalisation comptable permet à VIA AM de limiter le risque d’erreur d’appréciation et d’adopter une autre lecture que celle des ratios comptables traditionnels.

Moins de 18 mois après sa création, la société dispose aujourd’hui d’une gamme de 4 fonds (actions Europe, Etats-Unis et Monde, performance absolue multi-stratégies) représentant plus de 450 millions d’euros d’actifs sous gestion.

Grâce au track record de ses fondateurs à la capacité de distribution du Groupe Eric Sturdza, VIA AM a bénéficié de l’intérêt d’investisseurs principalement basés en France, Suisse et Luxembourg qui ont ainsi contribué à la très forte croissance de la société.

VIA AM a été créée en 2015 en France avec le soutien du Groupe Eric Sturdza [3] et a pour fondateurs Guillaume Dolisi, Laurent Pla et Mauricio Zanini. Guillaume et Laurent ont développé ensemble avec succès plusieurs stratégies d’investissement systématiques chez BNP Paribas CIB, après avoir été respectivement responsable du trading Long/Short Equity et responsable de la recherche quantitative chez Société Générale Securities. Le troisième associé, Mauricio Zanini, a créé sa propre société de recherche après une expérience de 10 ans chez Deutsche Bank dans le retraitement de la comptabilité.

À l’image des précédents investissements noués avec des jeunes sociétés de gestion françaises, le partenariat entre Emergence, NewAlpha et VIA AM apporte aux investisseurs de la SICAV Emergence la performance du fonds sélectionné et une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.

VIA AM est la seizième société incubée ou accélérée par Emergence au travers de ses trois compartiments Actions, Actions II et Performance Absolue. Depuis 2012, Emergence a levé et investi 670 millions d’euros. Les sociétés de gestion sélectionnées et aujourd’hui partenaires d’Emergence ont vu leurs encours multipliés par 2,4 à la suite des investissements de la SICAV. Elles gèrent aujourd’hui 5,2 milliards d’euros dont 55% proviennent d’investisseurs internationaux.

L’initiative d’Emergence contribue à renforcer la notoriété des gérants entrepreneuriaux français et à accroitre l’attractivité et la capacité d’accueil de la Place de Paris dans la compétition européenne pour la localisation des activités de gestion d’actifs.