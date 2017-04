Unit4, leader de solutions d’entreprises ERP de nouvelle génération dédiées aux sociétés de services professionnels, annonce l’acquisition d’Assistance Software, spécialiste de solutions clés-en-main, conçues spécifiquement pour le PSO. Cette acquisition vient renforcer le positionnement de Unit4 sur ce marché. La nouvelle Suite Unit4 PSA ainsi proposée, enrichit les solutions de Unit4 avec une Suite avant-gardiste et totalement intégrée à Microsoft Dynamics 365 CRM.

Unit4 élargit donc son offre et peut désormais offrir des solutions à l’ensemble des entreprises PSO en cloud. La Suite Unit4 PSA peut également être implémentée en complément de la solution ERP Unit4 Business World, créant une solution complète de bout en bout.

Cette annonce vient renforcer la stratégie de Unit4, visant à fournir des solutions autonomes et spécialisées qui automatisent la gestion complète du back office au front office du secteur.

Les clients bénéficieront :

D’une véritable visibilité en temps réel dans leur pipeline.

D’un taux d’engagement renforcé grâce à une identification très en amont des opportunités dans le cycle de vente, améliorant à la fois les taux de croissance et les taux d’utilisation.

D’une meilleure transition entre la phase de ventes et la phase de services pour garantir une expérience client sans faille.

D’une capacité à déterminer les types de clients et les projets les mieux adaptés à la stratégie de leur entreprise.

D’une vision à 360° du client à travers le cycle des ventes et des services.

Ensemble, Unit4 et Assistance Software adoptent une position incontournable sur ce marché avec des solutions puissantes et pré-paramétrées pour les secteurs verticaux clés du PSO et envisagent d’étendre leur offre à d’autres marchés liés à la gestion de projets.

Assistance Software est une société néerlandaise, leader national sur le secteur PSO. Elle est reconnue par l’analyste américain SPI Research - spécialiste des services professionnels - comme l’une des solutions PSO les plus utilisées sur ce marché.

Basé à Naarden, Assistance Software est une société privée avec des clients en Europe et en Amérique du Nord. Elle compte dans son portefeuille des organisations majeures telles que Fugro, RSM, Grant Thornton, Eiffel et KPN.

« La suite PSA d’Assistance Software est l’une des plus utilisées par les entreprises PSO selon notre benchmark annuel. Son approche, à la fois liée à sa connaissance métier et sa puissance applicative, offre aux entreprises une solution cloud intégrée qui optimise leur Business process et leur permettent d’atteindre une efficacité notable. Nous savons, d’après le benchmark de milliers d’entreprises du secteur PSO, que la conjugaison de ces systèmes et des systèmes métiers, permet d’obtenir une source d’information fiable et réelle pour générer rapidement des décisions prises en connaissance de cause et répondre aux opportunités et aux nouveaux challenges d’aujourd’hui » analyse R. David Hofferberth, P.E. Fondateur et directeur général de Service Performance Insight.

« Dans un contexte où les organisations de services professionnelles (PSO) font face à une pression croissante qui stimule la transformation de l’entreprise à tous les niveaux, l’automatisation et la rationalisation des processus métiers sont essentiels à leur succès. Grâce à une solution d’entreprise complète et intelligente, ils peuvent prendre des décisions encore plus stratégiques et obtenir efficacité et excellence opérationnelle. Avec la suite PSA de Unit4, nos clients bénéficieront d’une solution adaptée à leur secteur, conçue avec la technologie la plus récente pour simplifier et maximiser l’expérience utilisateur et la productivité. Cette acquisition vient renforcer notre stratégie de partenariat avec Microsoft, notre plate-forme de déploiement Cloud privilégiée. Avec la suite Unit4 PSA, les clients existants bénéficieront d’une solution sur mesure et à la pointe de la technologie, en ajoutant un ’front-end’ complet à notre solution existante. Nous complétons aujourd’hui notre portefeuille de produits pour ce secteur ... » explique Stephan Sieber PDG de Unit4.

« Unit4 est une excellente option pour « Assistance software » ». Nous avons la même vision et, ensemble, nous fournissons une solution de pointe pour les organisations axées sur les services. Grâce à l’expérience et à la connaissance du secteur de Unit4, nous pourrons assurer à nos clients un positionnement avant-gardiste » indique Martijn van der Hoeden, Fondateur et CEO d’Assistance Software.