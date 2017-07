Union Investment a vendu à l’investisseur britannique M&G Real Estate l’immeuble de bureaux Da Vinci, s’élevant dans le parc tertiaire Findel à Luxembourg. Situé 4 rue Lou Hemmer, cet ensemble bénéficie d’une localisation stratégique à quelques centaines de mètres de l’aéroport international de Luxembourg, offrant ainsi à ses occupants la faculté de pouvoir rejoindre aisément le terminal à pied.

Livré en 2004 et acquis en 2007 par Union Investment, Da Vinci est un actif géré depuis dix ans au sein du fonds immobilier ouvert UniImmo : Europa. Loué à 99% auprès de neuf entreprises, Da Vinci se déploie sur 12 500 m² et, outre ses espaces de bureaux, dispose, en infrastructure, d’un parking de 235 emplacements ainsi que 83 places de stationnement extérieures. Nouvelle illustration de l’engagement d’Union Investment dans le développement durable, Da Vinci a obtenu la certification BREEAM en niveau Very Good. Dans le cadre de cette transaction, Union Investment était conseillé par Allen & Overy, JLL et PwC.

Aujourd’hui, UniImmo : Europa est toujours très investi à Luxembourg (la ville) avec deux actifs : les immeubles Pixel (8 100 m²), et L’Unico (9 100 m²), tous deux situés sur le célèbre Plateau de Kirchberg, cœur de la place bancaire et financière de Luxembourg. Au total, Union Investment gère six immeubles de bureaux dans le Grand Duché, pour une valeur proche des 360 millions d’euros.