Unigestion, société de gestion d’actifs spécialisée dans les solutions d’investissement basées sur la gestion active du risque, et la House of Finance de l’Université Paris-Dauphine lancent l’Académie de recherche sur les primes de risque alternatives, et resserrent ainsi les liens entre le milieu universitaire et le secteur de la gestion d’actifs.

Créé afin d’approfondir l’analyse et la connaissance de l’univers des primes de risque alternatives (Alternative Risk Premia, ARP), le Centre de recherche s’est fixé trois objectifs principaux :

Identifier les principaux axes de recherche sur lesquels s’appuiera à l’avenir le secteur des primes de risque alternatives et procéder à des analyses théoriques et empiriques approfondies ;

Présenter aux investisseurs les dernières recherches universitaires sur les primes de risque alternatives ;

Favoriser les échanges d’idées et la communication d’informations sur les nouvelles primes de risque.

Paris-Dauphine et Unigestion viennent de lancer un « Appel à projets », dans le cadre duquel des chercheurs sont invités à rassembler leurs propositions de projet de recherche portant sur un thème d’actualité comme : la conception de nouvelles primes de risque alternatives dans le cadre des « big data » et de l’apprentissage automatique ; l’allocation efficiente aux différentes primes de risque alternatives et la question de la capacité des stratégies.

Les projets soumis seront ensuite évalués par un comité composé de représentants de Paris-Dauphine, d’Unigestion et d’autres organisations universitaires (*).

Le Centre de recherche sur les primes de risque alternatives s’est engagé à financer les nouvelles initiatives de recherche. Les candidats retenus recevront une subvention afin de mener leurs recherches, dont les résultats seront présentés lors d’une conférence organisée en novembre 2018.

S’exprimant sur le lancement du Centre de recherche, Jean-Louis Laurens, Président d’Unigestion Asset Management France, explique : « La collecte des primes de risque via des processus d’investissement rigoureux basés sur le risque est au cœur de notre approche. Grâce à la collaboration avec des centres de recherche universitaire de premier plan comme la House of Finance de Dauphine, nous allons très certainement approfondir notre connaissance des primes de risque alternatives pour en faire bénéficier tous les investisseurs. »

Jerome Teiletche, responsable de l’équipe Cross Asset Solutions d’Unigestion, d’ajouter : « Les primes de risque alternatives représentent l’une des évolutions les plus intéressantes du secteur de la gestion d’actifs. Elles offrent des sources de rendement différenciées à un moment où les investisseurs en ont le plus besoin puisque les performances attendues des primes de risque classiques sont actuellement très faibles.

La création de ce Centre de recherche est l’aboutissement des recherches d’Unigestion dans le domaine des primes de risque alternatives et de ses relations avec le milieu universitaire. A travers notre collaboration étroite avec la House of Finance de Paris-Dauphine, nous allons essayer de mettre au point un programme de recherche de premier rang afin d’approfondir la connaissance des investisseurs dans le domaine des primes de risque alternatives. »

Serge Darolles, Professeur de Finance à l’Université Paris-Dauphine et Directeur scientifique du Centre de recherche, s’est exprimé en ces termes : « L’un des principaux objectifs de la House of Finance de Paris-Dauphine est de collaborer avec des experts pour créer des centres de recherche sur des sujets spécifiques. Ceci permet de tisser des liens entre les chercheurs à l’université et le milieu professionnel et d’inscrire les travaux de la House of Finance dans le monde réel. ».