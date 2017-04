Pour quiconque connaît l’histoire de la Ve République, sa démarche s’assimile à un plébiscite gaullien, situé au-dessus des partis, dans une reconfiguration du monde politique. Macron sera probablement l’homme du renouveau de la pensée et de la synthèse entre une économie de marché mondialisée et des pouvoirs régaliens qui doivent retrouver leur légitimité.

La clé du succès de Macron, s’il devient président, sera aussi de rétablir un dialogue politique opératif entre la France et l’Allemagne. Cela devrait conduire à une simulation budgétaire plus puissante au niveau européen et donc à une relance keynésienne. Cela sera extrêmement positif pour les marchés d’actions. La gestion de l’euro sera plus harmonieuse car la France va imposer une gestion pragmatique.

Macron s’attaquera aussi à la sclérose de la France dans le domaine de la flexibilité du travail. Du reste, ses choix, lorsqu’il était ministre de l’Economie de François Hollande, ont été d’une ambition occultée par les médias.

Une nouvelle ère s’ouvre.

Bienvenue au 21e siècle.