Une nouvelle analyse de State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d’actifs de State Street Corporation a révélé que le total des actifs des fonds indiciels cotés (ETF) sectoriels dans le monde a été multiplié par cinq depuis 2008. Ce chiffre a atteint 394 milliards de dollars d’actifs sous gestion fin 2016, dont 35 milliards de collecte pour la seule année 2016 [1].

C’est aux États-Unis que s’est manifestée la plus forte croissance, avec une hausse de 548 % des actifs des ETF sectoriels, dont 30 milliards de dollars de collecte l’an dernier. [2] Cependant, l’Europe suit de près, avec une hausse de 487 % des actifs des ETF sectoriels, dont 3 milliards de dollars de collecte en 2016. [3]

Depuis 2008, les trois ETF sectoriels privilégiés par les investisseurs dans le monde sont les ETF investis dans la technologie, dont les actifs totaux sous gestion ont été multipliés par plus de dix ; suivis des ETF actions immobilières avec une augmentation de 919 % des actifs sous gestion ; et des ETF actions du secteur de l’énergie, dont les actifs sous gestion ont progressé de 599 %. [4]

L’analyse de ces chiffres par région indique qu’au cours des neuf dernières années, le secteur le plus populaire est celui des actions immobilières. En Europe, les actifs des ETF du secteur immobilier ont décuplé et réalisé 9 milliards de dollars de collecte pour la seule année 2016. Dans le reste du monde, les actifs sous gestion des ETF immobiliers ont augmenté de 0,4 milliard de dollars en 2008 à 9 milliards de dollars en mars 2017. [5]

Le secteur immobilier s’est également bien porté aux États-Unis, où les actifs des ETF immobiliers ont enregistré une hausse de 831 %, avec une collecte de 8 milliards de dollars en 2016. Cependant, la technologie s’est avérée être le secteur le plus prisé par les investisseurs, avec une multiplication par 10 des actifs des ETF, malgré une collecte en baisse d’un milliard de dollars au total l’an dernier. [6]

Commentant cette analyse, Antoine Lesné, Directeur EMEA de la stratégie et de la recherche SPDR, a déclaré : « Les ETF sectoriels sont fortement plébiscités par les investisseurs. Cela peut probablement s’expliquer par le potentiel d’exposition plus ciblée qu’ils offrent par rapport aux investissements axés sur la croissance ou sur d’autres styles, tout en restant très abordables. En misant sur tout un secteur, les investisseurs obtiennent une plus grande diversité et réduisent le risque lié à un titre individuel, tout en accédant à un rendement plus largement dispersé que celui qu’offrent les indices de style. Une stratégie de rotation sectorielle permet aux investisseurs de bénéficier de tendances économiques plus prévisibles et susceptibles d’avoir un impact sur certaines industries. Compte tenu des événements politiques qui vont ponctuer le reste de l’année et de l’évolution du contexte macro-économique, l’engouement pour l’investissement sectoriel ne devrait pas s’affaiblir de sitôt. »