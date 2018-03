L’engouement des Français pour le Portugal ne cesse de grandir et atteint désormais des sommets ! Déclassant pour la deuxième année consécutive, les Britanniques et les Chinois, les Français sont aujourd’hui les premiers investisseurs étrangers dans la pierre portugaise : près de 30% des biens achetés par des non Portugais ont été acquis par des Français en 2017.

Ces très beaux résultats s’inscrivent dans une tendance générale au beau fixe : au début de l’année 2017, le Portugal comptait 10 684 résidents non permanents (en cumul depuis que le nouveau régime existe). En 2018, environ 15 000 étrangers pourraient bénéficier de ce régime.

Outre le climat, la sécurité et la qualité de vie, ce sont notamment les mesures fiscales votées au Portugal en janvier 2013 qui continuent d’attirer les acheteurs étrangers : ils bénéficient toujours d’une exonération d’impôt pendant 10 ans sur leurs revenus en provenance de l’étranger.

Mais le Portugal a bien d’autres atouts à faire valoir ! Douceur de vivre unanimement célébrée, coût de la vie avantageux (inférieur à 35% à celui de la France), proximité géographique et culturelle qui rassure… la bien nommée « Floride de l’Europe » ne cesse d’attirer à elle une multitude d’investisseurs étrangers et d’amoureux du pays, déterminés à s’y faire une place au soleil !