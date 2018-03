D’après le conseil international en immobilier, Savills, 443,4 millions de livres sterling ont été investies lors de six transactions à La City de Londres en janvier 2018. Ce volume est substantiellement supérieur aux 296,2 millions de livres sterling investies sur la même période l’année précédente.

Savills observe une augmentation du nombre de mandats de vente qui correspondent à près de 1,7 milliards de livres sterling d’actifs, officiellement mis sur le marché depuis début janvier. En outre, Savills constate qu’environ 2,7 milliards de livres sterling d’opérations sont actuellement en exclusivité d’étude, dont 500 millions de livres sterling depuis le début 2018.

A ce jour, les investisseurs provenant d’Asie et du Royaume-Uni ont dominé le marché et représentent respectivement 53% et 47% du volume total investi, avec chacun trois transactions majeures à leur actif. La nationalité des vendeurs est plus hétérogène, avec en tête le Royaume-Uni avec 36%, suivi de près par l’Europe avec 30% et enfin l’Asie avec 29%.

Richard Bullock, Directeur des investissements chez Savills Londres, précise : "Après un bon démarrage en 2018 à La City, nous attendons une progression constante dans les mois à venir, compte tenu du nombre de demandes actives sur le marché. Le seul frein potentiel à ce stade sera le manque de produits disponibles."