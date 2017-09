Un besoin d’énergie important en Afrique

L’accès universel à l’électricité est particulièrement difficile en Afrique, notamment dans les zones rurales, en relation avec les défaillances du réseau et le manque de capacités financières et techniques des personnes localement. Sur ce continent en pleine croissance, plus de 600 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité !

Un nouveau modèle a émergé en Afrique de l’Est (anglophone), qui consiste à proposer aux foyers ruraux un système individuel composé d’un panneau photovoltaïque, d’une batterie et d’un contrôleur relié par GSM à une solution d’activation distante. L’utilisateur n’est plus obligé d’investir pour disposer d’un équipement de production électrique autonome, il peut ainsi le payer au fur et à mesure de son utilisation par micro-paiements effectués via son téléphone portable (« mobile banking »).

Ce schéma a déjà séduit plus de 1 million d’utilisateurs, notamment au Kenya et en Tanzanie. Plus de 200 millions de foyers restent néanmoins privés d’électricité en Afrique francophone en 2017.

Une solution sur-mesure pour l’Afrique francophone

Pour répondre à cette forte demande, upOwa s’est installé début 2015 au Cameroun et a développé une solution solaire sur-mesure puis mis en place un business model innovant, adaptés aux attentes du marché. Depuis l’été 2016 et le lancement du pilote commercial, en quelques mois, plus de 850 foyers (représentant plus de 5 000 personnes bénéficiaires) ont pu s’équiper et profitent pour la première fois d’une électricité fiable, propre et durable à domicile.

L’offre d’upOwa consiste en une installation domestique complète qui comprend un kit solaire, plusieurs lampes plafonnier puissantes et un chargeur de téléphones portables (d’autres accessoires sont disponibles en options). Pour renforcer l’impact positif auprès des populations, l’offre inclut également des services tels qu’une garantie gratuite pendant la durée du contrat, ou encore un centre d’appel disponible pour répondre aux questions techniques ou commerciales des utilisateurs et prospects. Pour une installation de base, le client peut payer en monnaie locale 8€/mois, ce qui représente pour beaucoup une économie immédiate et pérenne par rapport aux équipements traditionnels peu efficaces, polluants et dangereux comme les lampes au kérosène !

la fin du contrat (3 ans), le client devient propriétaire de son installation : il bénéficiera ensuite de cette électricité moderne à domicile gratuitement, et pourra dépenser son argent autrement.

La solution développée par upOwa s’appuie sur une plateforme de gestion distante qui permet d’anticiper les retards de paiement des clients. Par un système de génération de codes sécurisés, cette solution permet la gestion automatique de l’activation puis du verrouillage des systèmes solaires, même dans les zones mal couvertes par le réseau GSM, ce qui incite fortement les clients à renouveler les paiements régulièrement et à temps, sans surcharger de travail les équipes opérationnelles. Tous les paiements sont collectés par mobile banking, ce qui permet une gestion centralisée, dématérialisée et sécurisée des flux financiers.

L’entreprise s’organise :

au Cameroun avec des équipes de terrain autour de fonctions support : notamment un centre d’appel et un centre de formation garants de modes opératoires rôdés et optimisés ;

en France avec une équipe R&D localisée à Grenoble.

Une campagne de financement sur la plateforme Anaxago

La prochaine étape consiste à déployer le modèle à plus grande échelle au Cameroun, avec en ligne de mire la vente et l’installation de plus de 3 000 systèmes solaires d’ici début 2018. Ce ramp-up nécessite un apport en fonds propres.

upOwa propose aux investisseurs de participer à sa levée de fonds de 500 000 € sur la plateforme d’investissement participatif Anaxago. Les investisseurs peuvent devenir actionnaire d’uOwa à partir de 2 000€.