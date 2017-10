Le fondateur restera un actionnaire significatif et prendra la Présidence du Conseil de Surveillance. A cette occasion, Frédéric Le Pottier, présent depuis 10 ans dans l’entreprise, prendra la Présidence opérationnelle du Groupe.

UI Gestion était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec une équipe composée de Cédric Chanas, associé, Julien Meillereux, Alexandra Ménard, Jeanne Mucchielli, collaborateurs, et Jeanne Rochmann, juriste, pour les aspects corporate, Sébastien Boullier de Branche, counsel, pour les aspects de financement, Nadine Gelli, associée, et Jérôme Mas, counsel, pour les aspects de droit fiscal, et Sandrine Azou, collaboratrice, pour les aspects de droit social.

Bpifrance était conseillée par Egice avec Marielle Moureuil.

Le fondateur (cédant) était conseillé par Villechenon avec une équipe composée de Gilles Roux, Tristan Segonds, associés, Gaspard le Pomellec pour les aspects juridiques, et par la société Edmond de Rothschild Corporate Finance (Philippe Flament, Sébastien Auger, Gregory Fradelizi, Mohamed Rtel Bennani) pour les aspects de financement.

Les banques (LCL, Société Générale et CIC) étaient conseillées par Hogan Lovells avec une équipe composée de Sabine Bironneau, associée, et Claire Fruchet.