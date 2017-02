Marchés des Capitaux

TxCell, société de biotechnologies qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes à partir de cellules T régulatrices (Tregs) pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques sévères, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital par émission d’Actions nouvelles assorties de Bons de Souscriptions d’Actions (« ABSA ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »).

Pour mémoire, les Bons de Souscriptions d’Actions (« BSA ») attachés aux Actions nouvelles auront une maturité d’un an, soit jusqu’au 26 février 2018. À tout moment pendant cette période (du 27 février 2017 au 26 février 2018 inclus), 4 BSA permettront de souscrire 3 actions nouvelles TxCell à un prix de souscription de 2,60 euros par action nouvelle émise sur exercice des BSA.

« Le succès de cette augmentation de capital et le soutien de nos actionnaires valident notre stratégie et nos ambitions dans le domaine très porteur des CAR-Tregs. TxCell se dote ainsi d’une structure financière renforcée afin de poursuivre le développement de ses technologies innovantes contre les maladies auto-immunes et les rejets de greffes , » déclare Stéphane Boissel, Directeur Général de TxCell.

« Les BSA attachés aux Actions nouvelles offrent la possibilité aux actionnaires de participer au développement futur de TxCell en se renforçant au capital de la Société. Le produit lié à l’exercice éventuel de l’intégralité des BSA permettrait ainsi à TxCell de financer ses activités jusqu’à l’obtention de l’autorisa tion réglementaire, prévue d’ici fin 2018, d’une première étude clinique chez l’homme avec un CAR -Treg. Nous estimons qu’une telle étude clinique constituerait une première mondiale. »

L’offre ayant été souscrite à 100%, le montant brut de l’opération s’élève à 11 millions d’euros et se traduit par la création de 5 549 300 ABSA au prix unitaire de 2,00 euros :

Les souscriptions à titre irréductible s’élèvent à 4,0 M€, correspondant à 2 008 548 ABSA et environ 36% des ABSA à émettre ;

Les souscriptions à titre réductible s’élèvent à 1,4 M€, correspondant à 678 196 ABSA et environ 12% des ABSA à émettre ;