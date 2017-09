Twenty First Capital est désormais actionnaire majoritaire de Kiplink Finance à hauteur de 51%, les 49% restant détenus par l’équipe dirigeante de Kiplink Finance qui conserve son identité et son autonomie en termes de gouvernance et d’organisation.

Créée en 2011 par Stanislas Bernard, ancien directeur de la multigestion de Rothschild et Cie, Twenty First Capital totalise fin aout 2017 825 millions d’euros d’encours. Avec Kiplink Finance, l’ensemble représente désormais plus de 1,2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Twenty First Capital fait partie des rares sociétés de gestion indépendantes à être « multi-assets » et « multi-expertises » dans le cadre d’une approche rationnelle de l’allocation d’actifs.

Forte de son esprit entrepreneurial, la société vise depuis sa création à fédérer des talents afin de disposer d’une gamme diversifiée de fonds spécialisés sur les principales classes d’actifs et zones géographiques.

De son côté, Kiplink Finance propose à une clientèle privée fortunée des services de gestion sous mandat ou conseillée, en direct (actions et obligations) ou au travers d’OPCVM en architecture ouverte, ainsi qu’une expertise juridique et fiscale dans le cadre d’une gestion patrimoniale globale.

Le partenariat stratégique est né d’une vision partagée par Stanislas Bernard et Dorothée Marty, Présidente de Kiplink Finance, d’offrir à une clientèle privée, l’accès à des solutions « best in class » et complémentaires dans les domaines de la gestion privée et de la gestion d’actifs tout en conservant leur indépendance et leur esprit entrepreneurial.

« Nous nous différencions des modèles intégrés : la gestion d’actifs et la gestion privée faisant appel à des savoir-faire spécifiques avec des horizons d’investissements et des objectifs différents, nous croyons au modèle vertueux du partenariat stratégique dans lequel chaque entité conserve son indépendance et son engagement de performance vis-à-vis des clients » explique Stanislas Bernard, Président de Twenty First Capital.

« Associer des compétences complémentaires pour encore mieux répondre aux besoins de nos clients a été moteur dans notre décision. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Twenty First Capital qui donne naissance à une structure véritablement différenciante sur le marché et toujours aussi proche du client final » ajoute Dorothée Marty, Présidente de Kiplink Finance.

Les synergies issues du rapprochement ont été identifiées notamment dans les domaines suivants :

Complémentarité des expertises et des produits de Twenty First Capital et Kiplink Finance dans l’activité de gestion collective

Services de Gestion sous mandat ou conseillée et de réception/transmission d’ordres proposés par Kiplink Finance

Expertise juridique et fiscale dans le cadre d’une gestion patrimoniale globale, proposée par Kiplink Finance

Enfin, ce partenariat va permettre une « cross fertilisation » avec LBO France Gestion, actionnaire de Twenty First Capital à hauteur de 20%, dans les domaines de la gestion privée et du private equity.